Techcelerator și Google lansează un nou program pentru startup-uri. Cele mai performante echipe ar putea primi 500.000 euro

Techcelerator, cel mai activ accelerator din România, și Google for Startups au lansat cea de a treia ediție a programului de accelerare „Advancing AI”, dedicat start-upurilor din regiunea Europei de Sud-Est care dezvoltă produse folosind inteligența artificială / machine learning. Comparativ cu anii anteriori, ediția a treia vizează mai multe start-upuri, inclusiv pe cele aflate în stadii mai avansate, care au deja tracțiune și o strategie go-to-market.

Etapa inițială a programul are o durată de trei luni, iar aplicațiile sunt deschise aici, în perioada 26 octombrie – 10 decembrie 2022. Sunt vizate atât start-upurile locale, cât și companiile din Sud-Estul Europei, care folosesc inteligența artificială/machine learning pentru a dezvolta produse tehnologice scalabile la nivel global.

Programul va selecta între 12-15 companii care îndeplinesc următoarele criterii:

o echipă solidă cu abilități complementare – formată din minim doi cofondatori

un produs/ soluție scalabilă global care are la bază una din următoarele tehnologii: AI, ML (Machine Learning), Deep Learning, Big Data, Cloud, DevOps, Robotic Process Automation – RPA, Blockchain, Advanced Analytics.

Module pentru startup-uri early-stage si companii mai avansate, care au deja tracțiune

Pentru a sprijini cât mai multe startup-uri, Advancing AI#3 va avea include două module (track-uri): unul de MVP Acceleration – dedicat start-upurilor early-stage și unul de Investment Readiness – dedicat companiilor care au deja tracțiune și vor să se pregătească pentru runde de finanțare de tipul pre-seed/seed.

Companiile early-stage vor avea acces la un program de experimentare-validare construit pentru a le susține în definirea unei strategii de go-to-market, în timp ce companiile mai avansate vor beneficia de pregătirea necesară pentru scalarea produsului si a accesa surse adiționale de finanțare, Techcelerator facilitând, totodată, interacțiunea lor cu peste 70 de fonduri VC europene.

Verticalele targetate

Programul targetează următoarele sub-verticale: AI Analitic (aplicații precum analiza sentimentului, evaluarea riscului pentru furnizori), AI Funcțional (IoT, roboți), AI Interactiv (asistenți inteligenți, chatbots), AI Text (recunoașterea textului, conversia discursului în text), AI vizual (Computer Vision, Realitate Augmentată) și „AI & Data development tools”.

Odată cu aceasta edițtie, pe lângă aplicațiile care vizează domenii precum enterprise SaaS, FinTech – InsurTech, eHealth, PropTech, AgriTech, Tech pentru sustenabilitate / ESG, programul va adresa și start-upurile care dezvoltă produse și soluții dedicate unor industrii ca: Aerospațial & Apărare, Securitate Cibernetică, Design & Producție de Procesoare și platforme emergente Web3.

Dacă în cazul companiilor early1-stage se va ține cont de stadiul POC-ului/ MVP-ului și de adresabilitatea produsului, în ceea ce privește companiile mai avansate, printre criteriile de selecție se regăsesc tracțiunea pe care produsul o are deja și strategia go-to-market.

Experți deep-tech și în dezvoltare de business

Pe toată durata programului Advancing AI#3, startup-urile vor avea acces la experți dedicați deep-tech și dezvoltare de business pe lângă investitori dedicați zonei de AI/ML, lideri din tehnologie care integrează deja inteligența artificială în produsele lor, precum și la parteneri locali și internaționali din sectorul privat și public care îi vor ajuta la prototiparea și validarea soluțiilor dezvoltate.

În plus, pe durata programului de accelerare, startup-urile participante vor beneficia de mentorat și consultanta pentru a-și atinge obiectivele de creștere, precum și de resurse de învățare și know-how (Design Thinking for deep-tech, Growth Sprints, AI&ML Product Development) oferite de rețeaua globală de mentori din cadrul Google for Startups, acces la mentori & consultanți de strategie de la DeepMind, Boston Consulting Group, McKinsey, PwC, Bit Sentinel și alții. De asemenea, există oportunitatea de matchmaking cu peste 200 de mentori și experți din comunitatea Techcelerator & DefCamp.

Beneficii de peste 200.000 de euro de la partenerii Techcelerator

Toate companiile incluse în programul “Advancing AI” vor primi beneficii de la partenerii Techcelerator în valoare de peste 200.000 de euro: acces gratuit Google Cloud, credite Stripe, conturi HubSpot pentru startup-uri, produse software FreshWorks & Notion și altele.

Pana acum, Techcelerator și GapMinder au investit și accelerat un grup important de companii deep-tech din Europa de Sud-Est care au atras runde subsecvente de finanțare Pre-seed, Seed și Serie A. Printre acestea se numără Amsimcel (laureatul român al acceleratorului Consiliului European pentru Inovare în 2022 – rundă mixtă de 4,8 milioane de euro), MedicAI, Rayscape (fost XVision, cea mai recentă finanțare anunțată a fost de 1 milion de euro), Soleadify (cea mai recentă finanțare anunțată a fost de 1,5 milioane de dolari), Synaptiq, Machinations (cea mai recentă finanțare anunțată a fost de 3,3 milion de dolari), Data Against Data, SecurifAI, Aggero (cea mai recentă finanțare anunțată a fost de 2 milioane de dolari), Cyscale (cea mai recentă finanțare anunțată a fost de 3 milioane de euro) și TypingDNA. Notabil este faptul ca Typing DNA a atras investiții și implicarea Gradient Ventures San Francisco – fondul de investiții cu capital de risc specializat pe AI al Google.

Cristian Dascălu, Techcelerator: Vrem ca startup-urile să fie mereu pregătite pentru atragerea de investiții valoroase

„Inteligența Artificială este un motor vital pentru noua economie digitală. Impactul pozitiv net al AI asupra Produsului Intern Brut al marilor economii urmează să depășească 13,5% până în 2030, conform datelor PwC. De cinci ani, Techcelerator susține start-upurile din România pentru ca acestea să-și dezvolte know-how-ul și capacitatea de a se extinde la nivel internațional. Începând din 2021 ne-am lărgit aria de interes asupra întregii Europe de Sud-Est. Împreună cu partenerii noștri – GapMinder, TechAngels și Google for Startups – suntem foarte implicați în susținerea activităților locale AI. Obiectivul nostru este consolidarea continuă a ecosistemului de start-upuri AI pentru ca acestea să dezvolte soluții și produse inovatoare și să fie mereu mai bine pregătite pentru atragerea de investiții valoroase. De aceea am și lărgit aria de adresabilitate a acestei ediții Advancing AI, care acum vizează atât starp-urile early-stage, cât și companiile aflate în stadii mai avansate de dezvoltare”, a declarat Cristian Dascălu, partener GapMinder VC și cofondator al Techcelerator.

“Inteligența Artificială este una dintre cele mai importante tehnologii în prezent, cu un potențial imens de a împinge progresul în toate domeniile. Google a susținut mereu tehnologiile noi, astfel implicarea noastră în programul AdvancingAI și, implicit, sprijinirea start-upurilor care inovează cu adevărat este o continuare a eforturilor noastre la nivel local și global”, a afirmat Dan Oros, Head of Marketing, Google & YouTube Romania.

“GapMinder sprijină companiile care se află în avangarda tehnologiei, cele care dezvoltă soluții bazate pe Inteligența Artificială numărându-se printre principale noastre interese. Începând cu această ediție a AdvancingAI suntem și mai ambițioși și ne propunem să investim aproximativ 1,5-2 milioane de euro într-o rundă și până la 10 milioane de euro ca rundă de follow-on”, a declarat Dan Mihăescu, partener fondator GapMinder.

Împreună cu Google for Startups și cu susținerea GapMinder, Tech Angels, SeedBlink, ROTSA – Romanian Tech Startups Association și Bucharest AI, Techcelerator a lansat 100 AI Startups, o hartă a startup-urilor de inteligență artificială fondate în România sau cu fondatori români.