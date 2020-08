Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, candidat pentru funcţia de primar general al Capitalei. a afirmat marţi că pentru a încuraja bucureştenii să folosească transportul în comun, acesta trebuie să devină gratuit.

„Dacă vrem să decongestionăm traficul în Bucureşti şi să folosim transportul public la maximum, atunci, una dintre ideile mele, care poate părea populistă la prima vedere, dar este o idee fundamentală, este să mergem către transportul public gratuit. În acest fel vom stimula oamenii să îşi lase maşinile în parcare şi să folosească transportul public, nu numai categoriile defavorizate”, a afirmat, marţi, Tăriceanu la Digi 24.

Întrebat dacă ştie cât este o călătorie cu autobuzul, Tăriceanu a răspuns: „Da, sigur să ştiu! Depinde de distanţa pe care mergi. Trei lei!”.

Potrivit STB, o călătorie urbană costă 1,30 lei.

De asemenea, Tăriceanu s-a pronunţat pentru descentralizarea sistemulului de încălzire şi acordarea de subvenţii pentru centrale de apartament.

„Sistemul centralizat este depăşit tehnic, depăşit ca şi concepţie. În mod normal trebuie să asiguri autonomia fiecărei unităţi locative. Cred că acesta este soluţia nu numai cea mai eficientă ci şi rapidă pentru a rezolva problema. (…) În loc să dăm bani pentru retehnologizarea centralelor RADET care sunt complet depăşite, putem să dăm această subvenţie individual pentru fiecare unitate locativă”, a mai spus Tăriceanu.

Tăriceanu și-a depus azi candidatura la Primăria Capitalei

Călin Popescu-Tăriceanu, şi-a depus, marţi, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru funcţia de primar general al Capitalei, unde a declarat că dorește ca Bucureştiul să devină „o mare metropolă”, un „pol de atracție turistică”. Acesta a precizat că, în opinia sa, principala problemă a Bucureştiului o constituie descongestionarea traficului.

„Foarte mulţi cred că Bucureştiul poate să devină un pol de atracţie turistică. Da, poate, dar trebuie să fim realişti că nu ne putem compara cu Viena, care este o capitală imperială. Bucureştiul are atuurile lui (…) care trebuie potenţate – viaţa culturală, academică, universitară – domeniul IT este un domeniu de excelenţă al Bucureştiului. (…) Experienţa pe care am căpătat-o ani de zile în funcţiile publice – ministru al Industriilor şi Comerţului, premier şi preşedinte al Senatului – îmi este foarte utilă şi trebuie pusă în slujba cetăţenilor, oraşului Bucureşti. Sunt născut, crescut, educat aici. Îmi doresc ca Bucureştiul să devină o mare metropolă”, a afirmat Tăriceanu după depunerea candidaturii.