„Cine si-ar fi imaginat acum cativa ani, ca vom avea autobuze hybrid mercedes citaro in Bucuresti, la fel ca la Viena, Paris, Londra? Iata ca au sosit! Calatorie ecologica si confort sporit. In total, vom avea 130. Un proiect deja realizat, in valoare de 45 milioane de euro”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Înnoirea parcului auto al STB

Primarul General al Capitalei a spus că unul din scopurile programului este înnoirea parcului auto al STB, care a devenit „îmbătrânit și deteriorat”.

„Un program pentru innoirea parcului auto al STB imbatranit si deteriorat. Alaturi de cele 400 de autobuze noi, moderne, Euro 6, si hybridele contribuie la cresterea calitatii transportului in comun din Bucuresti. Noutate : relansam si licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice. Speram sa nu mai apara tot felul de contestatii nefondate”, a completat aceasta.

Trebuie menționat că până în prezent, pentru cele 100 de autobuze electrice au fost organizate două licitaţii, ambele fiind anulate.

Primele autobuze hibrid au început să circule în Capitală

Conform unui comunicat al Societăţii de Transport Bucureşti, Primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro au început deja să circule în Capitală.

Noile vehicule vor tranzita zona centrală a Capitalei, respectiv Piaţa Romană, Calea Dorobanţi, Arcul de Triumf, Piaţa Presei, până la Complexul Comercial Băneasa.

Autobuzele, ultramoderne, sunt prevăzute cu funcţii special destinate persoanelor cu dizabilităţi, au instalaţie de climatizare, prize USB pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile, precum şi un sistem informatic performant care permite furnizarea informaţiilor despre călătorie pasagerilor, în timp real.

În total, STB a achiziţionat 130 de autobuze de acest tip, cu finanţare nerambursabilă.

Valoarea totală a contractului este de 195,2 milioane de lei, fără TVA, iar finanţarea provine de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul „Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane”.

Potrivit graficului de livrare, toate autobuzele hibrid vor fi livrate pana în ianuarie 2021.

Acestea au o capacitate de până la 100 de pasageri, 27 aşezaţi şi 65 în picioare.

Noile autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid au o garantie de tip Full Warranty, de 8 ani şi 480.000 de km.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea