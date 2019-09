Călin Popescu Tăriceanu spune că, în ceea ce priveşte votul pentru şefia Senatului, este convins că membrii formaţiunii „îşi vor respecta onoarea”. Tăriceanu a spus că, dacă Teodor Meleşcanu acceptă candidatura pentru această funcţie susţinut de PSD, deşi nu are acordul ALDE, „îşi asumă nişte consecinţe”.

„Nu ştiu dacă e cazul să stau să răspund la speculaţii. Este o hotărâre pe care noi am luat-o în forurile statutare şi este o obligaţie pentru toţi colegii să respecte hotărâre partidului, ca în orice partid, pentru că altfel acele organizaţii nu mai pot fi numite partide politice, ci poate, nu ştiu, organizaţii neguvernamentale sau asociaţii aşa de prieteni care sporovăiesc în politică”, a explicat Tăriceanu.

Acesta a mai spus că aşteaptă rezultatul votului.

„Sunt convins că colegii mei îşi vor respecta onoarea”, a adăugat el.

„Dacă domnia sa aşteaptă să fie nominalizat candidat şi acceptă această candidatură, intră sub incidenţa hotărârii pe care noi am luat-o şi care este o hotărâre absolut statutară şi firească, ca orice funcţie publică pe care cineva o acceptă să fie cu sprijinul partidului, pe care nu îl are. Deci fiecare care aceptă o astfel de postură îşi asumă nişte consecinţe”, a mai completat Tăriceanu când a fost întrebat dacă Meleşcanu va fi exclus din partid după acest vot.

Întrebat de asemenea ce se va întâmpla dacă se va ajunge la un tur doi, Tăriceanu a spus că se va lua o decizie între cele două tururi.

„După aceste atitudini extrem de agresive din partea PSD-ului (…) mă îndoiesc că colegii mei vor dori să voteze pe cineva din PSD în condiţiile în care acea persoaneă este o persoană dun grupul ALDE”, a afirmat Tăriceanu.

Preşedintele Senatului urmează să fie ales marţi, reprezentanţii PSD reiterând că îl susţin pe Teodor Meleşcanu pentru această funcţie. Liderii ALDE au stabilit să îl propună pe senatorul Ion Popa, iar liberalii pe Alina Gorghiu. Funcţia a rămas vacantă după demisia lui Călin Popescu Tăriceanu.

Te-ar putea interesa și: