Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat că a dezbătut ordinul care stabileşte cotele de prevenţie la urs brun. Totodată, el a transmis că ”viaţa umană este mai presus de orice”

Cote de prevenţie la urs brun

„Viața umană este mai presus de orice! Implementăm planul de acțiune pentru specia urs brun protejând viața umană.

Am avut ieri trei ore și jumătate de dezbateri intense între reprezentanții ministerului, specialiști, reprezentanții asociațiilor de vânători, autorități locale, precum și reprezentanți ai ONG-urilor de mediu și ai presei despre proiectul de ordin prin care stabilim cotele de prevenție la urs brun.

Ordinul de ministru face parte dintr-un set de măsuri pe care le-am pregătit și implementat pentru a avea o abordare științifică, rațională, responsabilă. În ultimii doi ani și jumătate am pornit estimarea populației de urs brun prin probe genetice, am reglementat intervenția imediată acolo unde există un pericol iminent și am pornit un program de finanțare pentru garduri electrice.

În noul ordin am stabilit cote de prevenție și intervenție pe baza raportului privind studiul de estimare a populației de urs, printr-o formulă matematică. Principiile de la care am pornit sunt cele legate de conflictul om-urs: s-a avut în considerare numărul de pagube, valoarea pagubelor, numărul de atacuri asupra persoanelor.

Mulțumesc participanților la dezbateri, analizăm recomandările în vederea elaborării formei finale a ordinului.”, a scris ministrul Mediului, Tanczos Barna, pe pagina sa de Facebook.

Activiștii de mediu nu sunt de acord cu ordinul ministrului

Cu toate acestea, organizaţiile de mediu consideră că stabilirea unor cote de prevenţie nu va rezolva problema.

”Se vizează spre împuşcare 486 de urşi predominant masculi mari, adică exact interesul industriei de vânătoare, ori aceşti urşi mari sunt cel mai bun mecanism de reglare a populaţiei de urşi”, a transmis un reprezentant Agent Green.

O petiţie lansată de Agent Green împotriva împuşcării urşilor a adunat peste 80.000 de semnături. Agent Green a transmis o scrisoare deschisă ministrului Mediului prin care cere retragerea ordinului.

”Considerăm că proiectul de ordin pe care l-aţi supus dezbaterii publice conţine erori crase din punct de vedere legal, ştiinţific şi moral de la prima până la ultima pagină şi vă solicităm să îl retrageţi imediat.

Proiectul nu abordează cauza problemei ci doar efectul acesteia. În forma supusă dezbaterii, proiectul va amplifica în mod cert problema. Adică mai multe conflicte om-urs, mai multe pagube, pierderi de vieţi şi destructurarea populaţiei de urs. Şi cel mai grav, la finalul lecturii proiectului de ordin am realizat că ceea ce Dvs numiţi studiu pentru justificarea uciderii planificate a 486 de urşi nu prezintă sub nicio formă impactul asupra populaţiei de urs brun”, se arată în scrisoare.