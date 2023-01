Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apărării, a anunţat că aceste antrenamente vor avea loc în Polonia, în ciuda eşecului aliaţilor de a ajunge la un acord pentru a furniza Kievului aceste vehicule fabricate în Germania, potrivit The Guardian.

Ministrul a participat la întâlnirea de vineri de la baza aeriană americană Ramstein din Germania, unde partenerii Ucrainei au discutat despre viitorul ajutor militar pe care îl vor acorda acestei ţări.

Deşi cea mai aşteptată decizie era în legătură cu trimiterea în Ucraina a tancurilor Leopard 2, de fabricaţie germană, aliaţii nu au luat încă o hotârâre în acest sens, în condiţiile în care Berlinul, care trebuie să-şi dea mai întâi aprobarea, are încă reticenţe.

Pregătirea trupelor pentru a manevra tancurile Leopard reprezintă un progres, atribuind succesul eforturilor depuse de Polonia, a afirmat Oleksii Reznikov într-un interviu pentru ediţia ucraineană a postului Vocea Americii.

„Vom începe cu acest lucru şi apoi vom merge mai departe”, a declarat acesta.

Ministrul Apărării de la Kiev speră că Germania va trimite până la urmă tancurile Leopard 2 în Ucraina.

„Văd acest lucru într-un mod optimist. Pentru că primul pas a fost făcut – vom începe misiunile de antrenament cu Leopard 2”, a adăugat oficialul.

Cu puţin timp înainte de aceste declaraţii, Oleksii Reznikov îşi exprima recunoştinţa sa faţă de guvernul şi poporul german pentru ajutorul militar şi pentru ospitalitatea lor.

Mesajul era însoţit de o fotografie în care apare alături de noul ministru german al Apărării, Boris Pistorius.

„Am avut o discuţie sinceră despre Leopard 2. Vom continua”, spunea ministrul ucrainean al Apărării.

Congratulated 🇩🇪 DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the 🇩🇪 Government and the 🇩🇪 people for their military assistance to 🇺🇦 and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023