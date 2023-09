Superliga României. Hermannstadt-FCSB, 2-2. În timp ce FCSB, în calitate de lider de campionat, a încercat să își extindă seria de victorii, a întâmpinat o rezistență egală din partea echipei Hermannstadt, locul 7 în clasament.

Gazdele au marcat primii, dar echipa FCSB a întors rezultatul în favoarea lor, grație „dublei” lui Compagno. Cu toate acestea, o greșeală comisă de Dawa, care a cauzat un penalty și a fost eliminat, a permis echipei Hermannstadt să egaleze scorul.

Primul gol a fost marcat în minutul Min. 14 de către Hermannstad prin Balaure. Al doilea gol a venit în min. 31, FCSB a egalat prin Andrea Compagno.

FCSB a revenit cu un al doilea gol în minutul 47. Octavian Popescu îl lansează pe Valentin Crețu, care centrează perfect la prima bară, acolo unde Compagno apare, câștigă duelul aerian și își duce echipa în avantaj.

Ultimul gol al partidei a fost marcat în minutul 63 de către Hermannstadt. Daniel Paraschiv a executat lovitura de pedeapsă, Târnovanu a apărat, dar atacantul a fost pe fază și a șutat pe sub portar a doua oară.

FCSB a rămas în 10 oameni în minutul 60. Stoperul Joyskim Dawa a fost eliminat pentru un fault din spate la Cristian Neguț.

În minutul 90+2, gazdele au avut ocazia de a câştiga partida. Gabi Iancu (Hermannstadt) a lovit transversala cu un şut.

Vă amintim că în cele opt întâlniri din competiția internă, FCSB s-a impus de șase ori, Hermannstadt a învins o dată, iar o partidă s-a încheiat la egalitate.

FCSB are acum 22 de puncte după 9 etape, fiind lider în Superligă. Hermannstadt este pe locul 5, cu 13 puncte.

„A fost un meci nebun azi. Nu am început bine, am primit gol, dar am reuşit să înscriem şi noi repede. Asta ne-a dat încredere. Am făcut schimbări la pauză şi s-a văzut, pentru că am marcat, apoi am primit gol pe o greşeală.

Am rămas în zece şi am făcut un consum uriaş de energie. Îmi felicit jucătorii şi cred că este un rezultat corect, am câştigat un punct. Acum trebuie să ne refacem, avem meci în câteva zile.

Despre penalti. Greşeala este parte a meciului. Dawa ne-a salvat în multe meciuri, a făcut un sezon foarte bun, iar singurele lucruri pe care le am de spus despre Dawa sunt doar de bine. Dacă am ales un unsprezece acela este cel mai bun la momentul acela”, a declarat Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB.