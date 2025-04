Scopul evenimentului „Suflet de România” este acela de a susține micii producători locali și artizanii și de a promova produsele tradiționale și meșteșugurile românești. De asemenea, organizatorii au recreat atmosfera satului tradițional românesc și au oferit publicului o experiență culturală bogată și diversă.

Suflet de România – o misiune pe termen lung

„Suflet de România a fost, încă de la început, mai mult decât un eveniment – a fost o promisiune de a aduce în prim-plan valorile autentice ale acestei țări: tradiția, cultura, oamenii care duc mai departe ceea ce înseamnă cu adevărat spirit românesc. Dacă la prima ediție am pus bazele acestui concept și am început să descoperim împreună povești locale, edițiile următoare au însemnat consolidare și extindere. Am adus mai mulți parteneri, mai multe comunități și am reușit să transformăm proiectul într-o platformă națională de promovare a identității românești. S-a schimbat amploarea, s-a diversificat conținutul, dar esența a rămas aceeași: respectul pentru rădăcinile noastre și dorința de a le valorifica într-un mod contemporan”, a declarat, în cadrul unui interviu pentru Capital, Gabriela Sîrbu, Director de Sustenabilitate în cadrul Profi România.

De asemenea, ea a mai punctat și faptul că „Suflet de România” nu este doar un proiect cu ediții limitate, ci o misiune pe termen lung. „Credem că este nevoie permanent de astfel de inițiative care să unească oamenii în jurul valorilor autentice. Continuăm pentru că vedem impactul real pe care îl are în comunități, în modul în care oamenii redescoperă și revalorizează tradițiile, produsele locale și cultura noastră. Atât timp cât există acest „suflet” românesc, Profi va fi alături de el, susținându-l și dându-i voce”, a mai spus Gabriela Sîrbu.

Motive de mândrie

Pentru echipa Profi, proiectul „Suflet de România” este o reflecție a angajamentului față de comunitate și față de valorile care definesc compania ca un brand românesc. „Este unul din modurile prin care arătăm că responsabilitatea noastră nu se oprește la a fi un retailer de proximitate, ci continuă prin susținerea identității culturale, a producătorilor locali și a tradițiilor. Este un proiect de suflet, care ne apropie de oameni, ne conectează cu esența locurilor în care activăm și ne oferă șansa să contribuim la păstrarea și promovarea a ceea ce România are mai frumos”, adaugă Directoarea de Sustenabilitate din cadrul Profi România.

Iar Gabriela Sîrbu este de părere că „Suflet de România” reprezintă pentru români o reamintire a faptului că există motive de mândrie în fiecare colț al țării. „Este o punte între trecut și prezent, între tradițional și modern, care le oferă oamenilor ocazia să își redescopere rădăcinile și să le aprecieze într-un context actual”, continuă ea. „Este despre apartenență, despre bucuria de a împărtăși ceea ce suntem și despre a da valoare lucrurilor simple, dar autentice. Într-o lume tot mai globalizată, astfel de proiecte sunt ancore care ne țin conectați la identitatea noastră”.

„Suflet de România” – ediția a treia

Cei care au participat la Festivalul „Suflet de România” s-au putut bucura de un adevărat târg de produse tradiționale. Mici producători din toată țara și-au expus și și-au vândut produsele alimentare autentice, de la brânzeturi, miere, dulcețuri și multe altele, dar și băuturi tradiționale.

În plus, vizitatorii, în special copiii, au putut participa la demonstrații și ateliere interactive de olărit, țesut, sculptură în lemn și alte meșteșuguri tradiționale. Iar pe scena festivalului au loc spectacole de muzică populară, dansuri tradiționale și teatru. Intrarea la festival este liberă, iar evenimentul se adresează tuturor celor interesați de cultura și tradițiile românești.