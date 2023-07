Simona Halep, Andreea Bănică, Cristi Borcea și Mihai Trăistariu au ales să investească pe litoraul românesc, o decizie extrem de profitabilă. Unitățile de cazare pe care le dețin îi atrag pe români datorită serviciilor pe care le oferă. Ce e drept, prețul este unul pe măsură.

Cu toate acestea, proprietățile lor se numără printre cele mai căutate de turiști români din toate colțurile țării și nu numai. Iată cât costă o noapte de cazare în hotelurile vedetelor.

Simona Halep are un aparthotel în Mamaia

În urmă cu trei ani, Simona Halep a deschis un aparthotel în partea de lux a stațiunii Mamaia. Complexul turistic are 20 de apartamente, majoritatea cu suprafață utilă de 47 mp, iar împreună cu balconul, suprafața unui apartament ajunge la 60 mp. Toate apartamentele Simonei Halep dispun de un living, un dormitor, o bucătărie, toate decorate cu bun gust și rafinament.

Prețurile sunt și ele pe măsură. O noapte de cazare la hotelul Simonei Halep începe de la 719 lei și poate depăși 850 de lei.

Mihai Trăistariu are mai multe proprietăți în Mamaia

Cunoscutul cântăreț Mihai Trăistariu a ale să investească o mare parte din câștigurile realizate din muzică în imobiliare și bine a făcut. Artistul deține acum mai multe apartamente în Mamaia și spune că nu duce lipsă de turști. Prețul unui apartament este chiar mai mic decât al celor deținute de Simona Halep. În iulie și august, prețul unei garsoniere este de 350 de lei pe noapte.

Cântărețul a mărturisit că apartamentele sale îi aduc un venit de 30.000 de euro pe vară.

„Cererea e foarte mare, chiar dacă am mărit tariful. Nu am mărit mult. E cu un milion așa pe noapte mai mult, dar tot am plin, nu mă plâng deloc. Nu mai e nimic liber în iulie, de exemplu, mai am doar două zile neocupate. Eu din garsoniere adun cam 30.000 de euro pe vară, așa, câștigurile mele.”, a declarat cântărețul.

Cât costă o noapte la hotelul lui Cristi Borcea?

De asemenea, omul de afaceri Cristi Borcea deține un hotel exclusivist în stațiunea Olimp. Complexul hotelier deține 12 apartamente, 12 camere triple și 186 de camere duble.

Două nopți în perioada 18-20 iulie la hotelul lui Cristi Borcea costă 882 de lei, iar în weekend prețurile cresc. Astfel în perioada 20-22 iulie prețul pentru două nopți este de 931 de lei.

Andreea Bănică are un hotel de patru stele în Eforie Nord

La rândul său, celebra cântăreață Andreea Bănică a investit și ea într-o proprietate situată la Marea Neagră. Artista deține în prezent un hotel de patru stele în stațiunea Eforie Nord. În luna iulie, prețul unui studio cu vedere la mare este 675 de lei pe noapte.

Apartamentele pot găzdui până la 4 persoane, iar prețul pornește de la 1.960 lei pentru două nopți și poate ajunge chiar și la 2.600 de lei.