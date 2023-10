Informația serii pentru șoferi! Premierul Marcel Ciolacu a discutat despre posibilele creșteri ale prețurilor la benzină și motorină, subliniind că guvernul este conștient de fluctuațiile pieței și că se pregătește pentru a răspunde nevoilor cetățenilor în cazul unor astfel de schimbări.

Prim-ministrul a fost întrebat despre o posibilă schemă de compensare în cazul creșterii prețurilor la combustibili. El a menționat că au existat creșteri pe termen scurt în trecut, dar că guvernul a intervenit pentru a ajuta fermierii și consumatorii. Un exemplu în acest sens este suma de 60 de milioane de euro primită de la Comisia Europeană, la care guvernul a adăugat încă 30 de milioane de euro. Acești bani au fost utilizați pentru a oferi fermierilor un ajutor de 2 lei pe 50% din consumul de motorină.

„Nu, dar nu am ştiut lucrul acesta. O să întreb la Consiliul Concurenţei. Nu cred. A existat undeva. Aţi văzut şi combustibili – în momentul în care se schimbă preţul la baril… cu adevărat că la noi se schimbă preţul cam repede. Eu ştiu că există acciză plătită deja. Statul român nu a mărit deloc acciza. E raportată în continuare la anul 2018 ca să nu aducem din nou inflaţie. E printre cele care imediat se văd în inflaţie. Dar aţi văzut că pe urmă s-a redus preţul. Or mai fi fluctuaţii, fiindcă este un război. Avem şi o situaţie în Orient, după cum aţi văzut”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Premiul a mai precizat „Toate aceste lucruri influenţează jucătorii mari în această zonă. Când vom reuşi să avem şi totuşi o producţie de motorină la nivelul consumului pe teritoriul României, atunci vom fi şi mai independenţi. Lucrurile acestea se construiesc în ani, în proiecte de ţară majore asumate transpartinic de către marile partide”.

În ceea ce privește posibilele măsuri de compensare în viitor, Marcel Ciolacu a răspuns că există deja accize plătite. El a menționat că aceste accize sunt raportate la nivelul anului 2018 pentru a evita creșterea inflației. Cu toate acestea, premierul a recunoscut că există fluctuații pe piața petrolului, influențate și de situația din Orient.

Premierul a subliniat, de asemenea, importanța dezvoltării producției locale de motorină. În acest fel, România va fi mai independentă în ceea ce privește combustibilii. Acest lucru necesită eforturi pe termen lung și proiecte majore de țară. Ele trebuie să fie asumate transpartinic de către marile partide politice.

„Cred că se întâmplă suficiente lucruri în acest moment decât să mai şi previzionăm ceva. Am văzut că au existat scumpiri pe perioade scurte. După discuţiile avute de Ministrul Agriculturii cu fermierii, aţi văzut şi dumneavoastră că am primit de la Comisia Europeană 30 milioane euro, am adăugat noi 30 milioane euro, Guvernul României, şi am mers cu un ajutor de 2 lei pe inputurile de anul trecut pe consumul de motorină, pe 50% din consumul de motorină. Cred că asta este reacţia firească şi direcţionată acolo unde se produce româneşte. Acesta este adevărul”, a completat liderul PSD.