Crescătorii de porci Mangaliţa și Bazna pot beneficia anual de o subvenție de 2.000 de lei pentru fiecare animal din gospodărie.

Subvenția a înregistrat o creștere semnificativă față de anul precedent, depășind 60%, comparativ cu suma anterioară de doar 1.200 de lei. Crescătorii trebuie doar să completeze o cerere simplă până la finalul lunii iunie.

Guvernul a confirmat deja sprijinul promis pentru dezvoltarea acestor rase. Ele sunt printre cele mai solicitate în Europa datorită calității sănătoase a cărnii lor.

Conform opiniei unui număr considerabil de specialiști, carnea de porc Mangalița este superioară din punct de vedere calitativ cărnii de somon.

Dacă privim din perspectiva prețurilor, acestea nu sunt foarte accesibile, depășind suma de 60 de lei/kg.

Un kilogram de cârnați din carne de Mangaliță poate costa până la 120 de lei. Totodată, un kilogram de șuncă poate fi cumpărat în jurul sumei de 80 până la 90 de lei. Aceste produse sunt disponibile în magazinele specializate din România.

Mulți oameni din România cresc porci de Mangalița, însă un fermier din județul Arad, Ioan Rășinar, este recunoscut drept unul dintre cei mai importanți producători. El își desfășoară activitatea de creștere a acestor animale în localitatea Pâncota.

Interesul său pentru creșterea animalelor a fost stârnit după ce a savurat slănina de Mangalița și a fost captivat de gustul său.

În prezent, el investește în construirea unui abator și proiectează extinderea activității sale cu o carmangerie.

Pe lângă aceasta, își extinde ferma, care în anul 2020 deținea:

Animalele sunt crescute într-un regim semilibertate, fiind adăpostite în construcții cu gard din plasă.

Se folosește și un gard electric pentru a proteja porcii împotriva mistreților și pentru a preveni răspândirea pestei porcine.

„Creşte mai greu dacă-l ţii pe beton. Dar eu, crescându-l în semilibertate, am o medie de 10 kg pe lună. La mine, un porc la un an, la 12 luni, are în jur de 100-110 kg. Creşterea cea mai grea este până la 6 luni, când depune mai mult de 45 kg.

După 100 începe să meargă bine, 150-160 kg până la 200 kg. Le dau porumb şi lucernă. Am baloţi din ăia de 250 kg, îi ridic cu motostivuitorul şi îi arunc acolo, precum caprele stau.

Şi la scroafele care sunt cu purcei le macin furajul din porumb, orz, purceii până la două luni stau acolo şi de la două luni îi înţarc”, a declarat crescătorul din județul Arad pentru Revista Fermierului.