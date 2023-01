Este pentru prima dată când un cetățean american va putea susține direct primirea unui refugiat în Statele Unite ale Americii fără să treacă printr-o asociație sau ONG-uri.

„The Welcome Corps reprezintă cea mai mare inovaţie în materie de primire a refugiaţilor din ultimele patru decenii”, a declarat secretarul de stat american Anthony Blinken, potrivit unui comunicat. Obiectivul pentru primul an este să se mobilizeze până la 10.000 de americani pentru a primi aproximativ 5.000 de refugiați.

The United States is launching the Welcome Corps, the boldest innovation in refugee resettlement in four decades. This initiative enables Americans to directly support refugees and show the best of American hospitality and generosity. #JoinTheWelcomeCorps pic.twitter.com/MFp3lO1fQN

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2023