Stenograme de la Biroul Executiv al PNL. Replici neașteptate în spatele ușilor închise: E greu de crezut că vom reuși cu USR

Realitatea PLUS a intrat în posesia stenogramelor de la Biroul Executvi al Partidului Național Liberal (PNL), cel care a avut loc luni seara. Stenogramele arată următorul schimb de replici:

„Nicolae Ciucă: Orice amânare este dăunătoare partidului.

Dan Vîlceanu: Depunerea mandatului arată bun-simț politic. Să lăsăm deschis mandatul și să vedem ce obținem de la USR sau PSD.

Gheorghe Falcă: Este un gest care protejează președintele și PNL.

(…)

Marcel Vela: Echipele trebuie să poată să negocieze și funcții în Camera Deputaților și Senat. Să face sondaj, să întrebăm primarii ce soluții vor pentru negociere.

Alin Tișe: Avem un deziderat absolut – menținerea PNL la guvernare. E greu de crezut că vom reuși cu USR” arată stenogramele din ședința Biroului Executiv al PNL.

Nicolae Ciucă aruncă în aer scena politică

Nicolae Ciucă a anunțat în ședința conducerii PNL că își depune mandatul. Anunțul acestuia vine în condițiile în care, în cursul zilei de mâine urmau audierile în comisii ale miniștrilor propuși.

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, că, în opinia sa, Guvernul Nicolae Ciucă nu are vreo şansă să treacă de Parlament, cu excepţia situaţiei în care USR se răzgândeşte, dar şi în acest caz va exista „un mare semn de întrebare”, deoarece o serie de senatori şi deputaţi PNL au informat că nu vor vota acest Cabinet.

„Eu nu văd în acest moment vreo şansă ca acest Guvern să treacă, doar dacă cei de la USR se vor răzgândi, dar şi atunci acest Guvern ar putea să treacă la limită, pentru că am văzut vreo 14 – 15 parlamentari PNL conduşi de fostul preşedinte Ludovic Orban care spun că nu vor vota acest Guvern. Deci, şi atunci, există un mare semn de întrebare”, a afirmat Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă nu ar fi fost mai bine ca PSD să intre la guvernare alături de PNL, Grindeanu a răspuns: „Soluţia pe care noi am propus-o este de a avea un Guvern de specialişti trei – patru luni pentru a putea organiza alegerile anticipate”.

Prim-vicepreşedintele PSD a refuzat să spună dacă, după ce Guvernul Ciucă va pica la vot în Parlament, social-democraţii vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu o propunere de premier.

„O soluţie raţională este aceea de a nu avea un Guvern minoritar, indiferent de configuraţia acelui Guvern, pentru că un Guvern minoritar nu este capabil să gestioneze România în această perioadă. (…) De fiecare dată când noi facem anumiţi paşi pare că realitatea văzută din partea cealaltă, aici mă refer la Cotroceni sau la PNL, este cu totul alta. Deşi părea, în urmă cu un an, soluţia raţională aceea de a avea un premier de la PSD, ca şi câştigători ai alegerilor parlamentare, şi un Guvern de uniune naţională, că ăsta a fost mandatul cu care noi am mers în urmă cu un an, acea soluţie raţională atunci a fost contrazisă de deciziile luate în acea perioadă. Ne-am învăţat acum, odată cu declanşarea acestei crize politice, să nu ne gândim că pe partea cealaltă se iau decizii raţionale”, a susţinut el.