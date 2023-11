Care sunt avantajele unui antreprenor aflat la început de drum de a lua o franciză și de a nu începe un business pe cont propriu? Este mai ușor așa? Ce obține de la francizor?

Cifrele vorbesc de la sine – în România, o firmă din trei moare în primul an de la înființare, iar 90% dintre afaceri dau faliment în primii cinci ani. Peste 60% dintre barurile și restaurantele deschise în România dispar după primele nouă luni. Din acest motiv, tot mai mulți antreprenori români sunt interesați să dezvolte o afacere în franciză. Pentru că astfel beneficiază, din start, de toate informațiile și procedurile necesare pentru a-și deschide o afacere. În ultimul timp, tot mai mulți antreprenori cochetează cu francizarea propriei afaceri. Eu am primit foarte multe solicitări. Problema până acum a fost că nu existau programe de mentorat și de educație în zona francizării. De aceea, am inaugurat primul curs intensiv dedicat exclusiv francizării. Un parteneriat în franciză reprezintă o garanție, pentru că te poți baza pe experiența francizorului, pe strategia lui de abordare a pieței și a clienților. O franciză oferă predictibilitate și stabilitate, ceea ce, în contextul actual, este esențial pentru orice firmă din România. Practic, alegând să dezvolți o franciză beneficiezi de o afacere la cheie, cu avantaje competitive proprii validate deja în piață.

Ștefan Mandachi a decis să își valorifice experiența

Este suficient ca un antreprenor să aibă o singură locație, un cabinet stomatologic sau un salon de înfrumusețare, de exemplu, pentru a franciza sau trebuie să aibă deja un lanț propriu?

Evident, este suficientă o singură locație. Cu condiția să fie pe profit, să dețină o marcă înregistrată și să aibă un know-how. Ulterior, noi vom ajuta antreprenorii să treacă acest know-how în manuale de proceduri și sisteme. Nu este necesar un lanț propriu. Poți avea un simplu start-up, dar care să aibă potențial de scalare. Însă existența mai multor locații nu exclude posibilitatea francizării afacerii. Orice companie din România poate face acest lucru. Chiar dacă o companie a francizat deja, am deplina convingere că îi putem ajuta în continuare. Noi avem mai multe companii care au francizat și sunt în programul nostru. Problema lor este că au început procesul într-un mod greșit. Și-au dat seama, așa că au venit spre noi ca să remediem deficiențele.

Franchise Generator, singura inițiativă de mentorat live prin care antreprenorii români pot învăța practic

De ce credeți că era nevoie de un curs pentru francizarea afacerilor ȋn România? Ce aduce programul dumneavoastră în plus față de altele existente deja ȋn piață sau față de ce se învață la un program de MBA?

Programul Franchise Generator este singura inițiativă de mentorat live prin care antreprenorii români care dețin business-uri de dimensiuni mici sau medii pot învăța practic cum să își francizeze afacerile. Plusul este dat de faptul programul se bazează pe experiența reală a unor antreprenori care au demonstrat că pot dezvolta cu succes afaceri în franciză în România. Nu suntem foarte mulți cei care am avut succes ca francizori. Ai nevoie de abilități complexe și de o experiență practică uriașă. Oamenii care pot să predea acest model de business sunt cei care înțeleg și cunosc foarte bine specificul mediului de afaceri autohton și al cadrului legislativ și care s-au confruntat cu probleme și provocări pe care le-au depășit cu brio. Franchise Generator nu furnizează participanților doar informații teoretice, ci le permite să interacționeze direct cu mentorii, dar și cu ceilalți antreprenori înscriși. Au astfel acces la competențe, expertiză și know-how pe o zonă încă puțin dezvoltată în România, chiar și la nivel legislativ.

Programul îi ajută să își înțeleagă mai bine propria afacere, să evalueze corect potențialul de scalare al acesteia, să evite erorile uzuale, să identifice și atragă parteneri solizi de dezvoltare a francizei etc. Sunt informații vitale, care nu se pot învăța doar din cărți. Pentru a putea transmite informații utile cu valoare practică reală ai nevoie de experiență. Eu am parcurs toate aceste etape și am învățat pe propria piele, din greșelile făcute, dar și din succesele avute. Alături de mine în programul Franchise Generator am însă și alți mentori – consultanți internaționali în domeniul francizării, directori financiari, CEOs, experți financiari și fiscali, auditori, traineri, cu toții având experiență și performanțe recunoscute în domeniile lor de activitate. Pot numi profesioniști ca Steven Wolvson, Iancu Guda ca lector invitat, Loredana Mihăilă, Cristiano Iezzi, Niculae Ciulu etc.

Primul sfat oferit antreprenorilor

Care ar fi trei exemple de greșeli pe care le-ați făcut și ce ați învățat din ele, în perioada în care erați francizor?

Cea mai mare eroare este că m-am grăbit să francizez și am atras parteneri nepotriviți. Nu am avut o viziune clară și am deraiat de la scopul pe termen lung. Am delegat competențe fără să verific și să măsor.

Care ar fi primul sfat pe care l-ați da antreprenorilor care vor să se extindă prin francizare?

În primul rând să creadă în visul lor. Totul începe cu un vis măreț. Apoi să aibă credința că pot. Să nu facă niciun compromis când vine vorba de valori, viziune și misiune. Și, apoi, evident, să apeleze la cei mai buni. La mentori. Să se educe. Să apeleze la un program precum Franchise Generator, care le oferă oportunitatea de a învăța din experiența altora. Dar și de a evita greșelile inerente oricărui început, mai ales într-un domeniu încă prea puțin dezvoltat în România, unde există peste un milion de firme, dar brandurile adevărate le numeri pe degete. (P)