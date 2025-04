În prima jumătate a acestui an, românii au direcționat aproximativ 17,4 miliarde de lei către titluri de stat, o sumă de trei ori mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă din 2024. O mare parte din aceste fonduri — circa 80% — provin din investiții noi, ceea ce indică un interes tot mai crescut al populației pentru acest tip de instrument financiar. Prin aceste plasamente, dobânda achitată de stat pentru acoperirea deficitului bugetar revine direct în posesia investitorilor locali.

„17,4 miliarde de lei este suma investită în acest an în titluri de stat — de trei ori mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste investiții înseamnă că dobânda plătită de stat pentru finanțarea deficitului bugetar ajunge în buzunarul românilor. 80% din această sumă reprezintă investiții noi, semn că din ce în ce mai mulți aleg titlurile de stat. În plus, avem perspectiva ca în lunile următoare să atragem și sume mai mari reinvestite din rambursările emisiunilor din anii precedenți. Tocmai am încheiat o nouă ediție a programului FIDELIS, care, în cele trei ediții derulate în acest an, a înregistrat 85.000 de subscrieri și aproape 8 miliarde de lei investiți. Continuăm cu subscrieri lunare, iar eu recomand tuturor această investiție sigură, cu o dobândă avantajoasă și neimpozabilă”, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Finanțelor, Tánczos Barna.