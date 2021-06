Decizie importantă pentru români, de la 1 iulie. Românii care vor să se trateze la privat și au asigurare de sănătate, vor primi înaintea acordării serviciilor medicale un deviz cu costurile estimative, valabil 5 zile lucrătoare. În acest interval, beneficiarul poate căuta şi alte oferte pentru tratamentul necesar, a explicat, vineri seara, la Digi24, șeful Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, Adrian Gheorghe.

De la 1 iulie, va fi introdusă „contribuția personală” pentru pacienți. Acest lucru înseamnă că în cazul unei spitalizări, diferența dintre tariful decontat din Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate pentru rezolvarea cazului și tariful perceput de furnizorul privat pentru rezolvarea aceluiași caz.

În clipa de față, românii care sunt asigura’i în sistemul național al asigurărilor de sănătate se pot trata la un spital privat. „Contribuția personală” de la 1 iulie nu schimbă această realitate și nu aduce o noutate, acest lucru deja se poate întâmpla. Ce se va întâmpla nou de la 1 iulie este că acest principiu de „banul/contribuția urmează pacientul” se menține. Când pacientul se va prezenta la spitalul privat, va primi în primă fază ceea ce se cheamă un „deviz estimativ”, care i se va prezenta transparent: cât decontează Casa din Fond pentru intervenția pe care urmează să o suporte pacientul asigurat și cât percepe în plus spitalul privat pentru rezolvarea cazului – detaliat, pe categorii de cheltuieli (resursă umană, medicamente, materiale sanitare etc), conform unui model standard, care se găsește în normele de aplicare ale contractului-cadru, a explicat Adrian Gheorghe.

Românii au la dispoziție 5 zile pentru a se decide dacă să accepte oferta

Pacientul are astfel la dispoziție 5 zile să se gândească dacă să accepte oferta sau să meargă la alte spitale private pentru a obține oferte similare, să le compare și să ia cea mai bună decizie pentru situația în care se află. De asemenea, atunci când se hotărăște, nu poate merge mai departe fără să-și dea consimțământul scris, pe baza devizului. Și pe timpul internării trebuie să-și dea consimțământul scris, dacă situația o cere, dacă apar modificări etc. La final, se întocmește un decont care arată, din nou, cât s-a suportat din Fond și cât s-a perceput în plus pentru rezolvarea cazului.

Măsura „contribuției personale” este prevăzută în lege de ceva timp și se referă la ambulatoriu de specialitate, ambulatoriu paraclinic (analize și investigații) și spitalizare continuă. De la 1 iulie, măsura contribuției se aplică numai pentru spitalizare. „Va fi o perioadă în care vom urmări cum se implementează, ce fel de dinamică se produce pe piața serviciilor de sănătate și planificăm în acest moment ca măsura contribuției să intre pe ambulator de specialitate și paraclinic anul viitor, în 2022”, a precizat Adrian Gheorghe.

Ce presupune contribuția personală

Contribuția personală este o diferență între cât se decontează din Fond și cât este tariful perceput, mai apropiat de costul real. Coplata este de asemenea un transfer financiar în sistem, dar nu are o legătură directă cu costul real. Coplata s-a aplicat în spitatele din România acum ceva timp, fără succces – era vorba despre o sumă simbolică de 10 lei pentru o internare. Distincția de făcut aici este că scopul coplății nu este să acopere diferența dintre tariful decontat și costul real. Scopul coplății este să dirijeze comportamentul celor care caută servicii medicale pentru a descuraja o utilizare abuzivă a acestora, a punctat președintele CNAS, Adrian Gheorghe, la Digi24.

Sursa foto: Dreamstime