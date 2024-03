Când un retailer are probleme, de obicei urmează un arc previzibil, pe care clienții îl pot observa. Există semne precum scăderea stocurilor și reducerea personalului.

Cu o companie publică, poate fi și mai ușor, deoarece acele companii trebuie să-și facă publice finanțele. Este un proces gradual, cu pierderi și rezerve de numerar în scădere care conturează imaginea unei companii care se chinuiește să supraviețuiască, scrie The Street.

Compania Renewcell a anunțat că va depune cerere de intrare în faliment

Recent, compania de reciclare a textilelor Renewcell a anunțat că va depune cerere de intrare în faliment la Tribunalul Districtual Stockholm.

Producătorul de circuloză ReNewCell a declarat că nu a putut „să asigure o finanțare suficientă” după ce a inițiat o revizuire strategică pe termen scurt, în luna noiembrie. Deși firma cu sediul în Suedia a declarat că a negociat cu acționarii și creditorii, nu a găsit finanțarea necesară „care să ofere Re:NewCell capitalul și lichiditățile cerute pentru a-și asigura operațiunile în continuare”.

Perspective sumbre

Michael Berg, președintele consiliului de administrație al Renewcell, a declarat că, în ciuda faptului că s-au „făcut eforturi foarte substanțiale în încercarea de a asigura lichiditățile necesare, capitalul și structura de proprietate pentru companie”, consiliul de administrație și consilierii săi nu au putut rezolva problemele financiare ale Renewcell”.

„Am fost forțați să luăm această decizie de a declara falimentul”, a spus Berg.

Consiliul de administrație al companiei a fost nevoit să depună declarație de faliment la Tribunalul Districtual din Stockholm. Deși declararea falimentului în Suedia nu seamănă cu procesul similar din SUA, viitorul companiei este îndoielnic și lichidarea este foarte probabilă, subliniază The Street.

Marile lanțuri de magazine intră în faliment

Conform Capitolului 11 al Curții Federale a SUA, procesul de restructurare a unei companii este complet diferit de procedura de faliment sau de reorganizare, aşa cum se întâmplă în alte părți ale lumii.

Procesul oferă companiei timp și flexibilitate pentru a-și reorganiza structura capitalului, a reduce costurile și a finaliza o restructurare financiară. În multe cazuri, vânzătorii doresc ca respectivul comerciantul cu amănuntul să supraviețuiască și ar putea face concesii pentru a ajuta la realizarea acestui lucru.

Uneori, asta duce la rezultate pozitive. De exemplu magazine ca Party City și David’s Bridal au reușit să iasă din faliment cu mai puține datorii și cu o șansă de supraviețuire pe termen lung. Numeroase companii, inclusiv marile companii aeriene internaționale, cu sediul în afara SUA, au folosit prevederile din Capitolul 11 pentru a se reorganiza, a-şi achita datoriile și a deveni mai puternice.

Nu mai pot continua

Nu a fost cazul pentru Bed Bath & Beyond, Christmas Tree Shops and Tuesday Morning. Lanțurile respective nu au reușit să găsească o modalitate de a continua să funcționeze și au trecut la lichidarea capitolului 7. Când se întâmplă acest lucru, toate activele pe care compania le deține sunt vândute pentru a plăti creditorii. Bed Bath & Beyond, de exemplu, și-a văzut numele, site-ul și marca achiziționate de Overstock.com.