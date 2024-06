În timpul concertului de joi seară de pe Arena Națională, Chris Martin, solistul trupei britanice Coldplay, a menționat despre incidentul care a provocat o controversă majoră. El a exprimat apreciere pentru publicul din România și a asigurat că trupa Coldplay va reveni în viitor în țara noastră.

„Și ieri am cântat aici, a fost primul nostru concert în România. Și s-au întâmplat niște lucruri interesante. M-am simțit șocat și trist și vinovat că am făcut ceva rău. Și m-am dus să încerc să dorm și am realizat că voi sunteți publicul nostru și noi vă iubim necondiționat, nu puteți face nimic care să ne facă nefericiți”, a spus el.