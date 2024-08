Trupa Oasis se reunește

Oasis a anunțat mult-așteptatul turneu de reunire. Acest lucru se întâmplă la 15 ani de la infama ceartă din culise dintre frații Noel și Liam Gallagher. Grupul format în Manchester, una dintre trupele rock care caracterizează anii ’90, s-a despărțit în 2009 după o ceartă aprinsă la Paris. Și nu a mai cântat împreună de atunci. Într-un mesaj foarte așteptat, trupa a anunțat o serie de 14 concerte în Marea Britanie și Irlanda vara viitoare.

„Armele au tăcut. Stelele s-au aliniat. Marea așteptare a luat sfârșit. Veniți să vedeți. Nu va fi televizat”, a declarat trupa.

Datele din Cardiff, Manchester, Londra, Edinburgh și Dublin vor fi „singurele concerte Oasis în Europa anul viitor”, a fost confirmat.

Mai multe indicii

Au existat o serie de indicii în ultimele luni, nu în ultimul rând un interviu surpriză săptămâna trecută în care Noel a oferit o laudă rară fratelui său mai mic. Atât el, cât și Liam s-au bucurat de cariere solo de succes de la despărțirea lor. Liam a fost cantautor și Noel are trupa sa, High Flying Birds.

Fanii Oasis nu trebuie să mai fie triști. Trupa rock a anunțat reuniunea mult așteptată. Și, odată cu aceasta, primele spectacole în Marea Britanie și Irlanda în ultimii 16 ani.

O ruptură vindecată

După mai mult de un deceniu de zvonuri, frații Noel și Liam Gallagher au (aparent) vindecat ruptura lor de lungă durată. Și se vor alătura unul altuia pe scenă pentru turneul Oasis Live 25, unde vor avea o serie de concerte și spectacole pe stadioane din Manchester, Londra, Edinburgh și Dublin în vara anului 2025.

„Niciodată nu mi-a plăcut cuvântul<<fostul>>”, a glumit Liam, în vârstă de 51 de ani, despre statutul său de lider.

Turneul va include patru nopți la Heaton Park în Manchester, orașul natal al trupei, între 11 și 20 iulie, împreună cu patru spectacole pe stadionul Wembley din Londra între 25 iulie și 3 august. Lacunele din programul de turneu al trupei sugerează că ar putea fi adăugate și alte concerte la o dată ulterioară.

30 de ani de la albumul de debut

Anunțul reunirii lor vine chiar înainte de aniversarea a 30 de ani de la Definitely Maybe, albumul de debut al trupei care a bătut recorduri și care include hiturile „Supersonic”, „Shakermaker” și „Live Forever”. Între timp, anul viitor se vor împlini 30 de ani de la lansarea celui de-al doilea album (What’s the Story) Morning Glory?, unul dintre cele mai bine vândute viniluri ale unui grup britanic din toate timpurile.

Site-ul oficial Oasis s-a blocat deoarece a fost copleșit de traficul fanilor care au reacționat la vestea reunirii trupei. Frații Liam și Noel Gallagher au anunțat marți (27 august) că vor cânta împreună pentru prima dată în ultimii 16 ani, ca parte a unei serii de spectacole pe stadioane care vor avea loc în 2025.

Până în prezent, datele au fost anunțate pentru Londra, Manchester, Edinburgh și Dublin, cu date suplimentare promise pentru afara Europei.

Biletele vor fi puse în vânzare sâmbătă, 31 august, la ora 9.00, pentru concertele din Regatul Unit, și la ora 8.00, în aceeași zi, pentru cele din Dublin, informează independent.co.uk.