Steve Mackey, chitaristul basist al trupei Pulp în anii de mare succes ai formației, a murit la vârsta de 56 de ani. Soția sa, stilista Katie Grand, a făcut tragicul anunț pe pagina sa de Instagram.

„După trei luni de spitalizare, luptând cu toată puterea și determinarea lui, suntem șocați și devastați să ne luăm rămas bun de la strălucitul și frumosul meu soț, Steve Mackey. Steve a murit astăzi, o pierdere care ne-a lăsat pe mine, pe fiul său, Marley, pe părinții Kath și Paul, pe sora Michelle și pe mulți prieteni, cu inima zdrobită.

Steve a fost cel mai talentat om pe care l-am cunoscut vreodată, un muzician, producător, fotograf și realizator excepțional. Ca și în viață, a fost adorat de toți cei cu care s-a întâlnit în multiplele discipline creative pe care le-a cucerit. Aș dori să-mi exprim sincere mulțumiri întregului personal NHS care a lucrat neobosit pentru Steve. Ne va lipsi dincolo de cuvinte”, a transmis Katie Grand.

Regretatul artist s-a alăturat Pulp în 1989

Mackey s-a alăturat Pulp în 1989, contribuind pentru prima dată la al treilea album al lor, Separations. El a continuat să cânte pe toate albumele lor de studio ulterioare, inclusiv pe Different Class și His ’n’ Hers, care sunt considerate puncte de referință în scena Britpop de la mijlocul anilor ’90, amintește theguardian.com

Pulp a intrat în pauză în 2002, dar s-a reformat pentru concerte live în întreaga lume în 2011 și 2012. Au lansat o ultimă înregistrare, o actualizare a unei piese demo intitulată After You, în 2013.

În octombrie 2022, Mackey a anunțat că nu se va alătura trupei Pulp pentru ultimul set de concerte de reunire din vara anului 2023.

„Sunt excepțional de mândru de ansamblul de lucrări pe care le-am creat împreună… cu toate acestea, am decis să continui activitatea în care sunt implicat – muzică, filmări și proiecte fotografice”, a transmis regretatul artist.

El a urat succes trupei și a mulțumit „fanilor extraordinari” ai grupului.

Pulp l-a descris ca fiind un prieten iubit

Într-o declarație a trupei postată pe rețelele de socializare după moartea sa, Pulp l-a descris ca fiind un „prieten iubit” și l-a fotografiat făcând drumeții în Anzi în timpul reuniunii grupului din 2012.

„Steve a sugerat să mergem să ne cățărăm … Așa că am făcut-o. & a fost o experiență complet magică. Mult mai magică decât să te holbezi la peretele camerei de hotel toată ziua … Steve a făcut ca lucrurile să se întâmple. În viața lui & în trupă. & Ne-ar plăcea foarte mult să credem că acum s-a întors în acei munți, în următoarea etapă a aventurii sale.”