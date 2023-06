„Tata ne-a părăsit. A plecat liniștit, astăzi, marți, 13 iunie, la ora 13.00, după o luptă curajoasă, îndelungată, cu boala, înconjurat de familie. Vă rugăm să respectați nevoia familiei de intimitate în această perioadă extrem de dureroasă”, se spune în postare.

„Să-l păstrăm cu toții în inimile noastre și să prețuim viața remarcabilă a unui cântăreț talentat, a unui mare povestitor și a unei persoane minunate”, se mai spune în mesaj.

„O adevărată legendă a muzicii irlandeze”

Președintele Irlandei, Michael D Higgins, a spus că Christy Dignam și colegii lui din trupa Aslan au avut o „conexiune remarcabilă” cu publicul lor.

„Christy a fost esențial pentru această conexiune, spectacolele sale asigurând nopți memorabile de fiecare dată când trupa Aslan era pe scenă”, a spus el.

Higgins a spus că oamenii din orice oraș al Irlandei au propriile amintiri și „au simțit mereu că au o legătură personală cu Christy”.

Într-un tweet, viceprim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, a afirmat că Christy Dignam este „o adevărată legendă a muzicii irlandeze”.

„Lupta sa curajoasă și demnă cu această boală cumplită, cancerul, i-a inspirat pe mulți”, a spus el.

Care este legătura cu Cronicile din Narnia

Christy Dignam s-a născut la Dublin, în mai 1960, și a crescut în Finglas, în nordul orașului. Devenit celebru ca solist al trupei rock irlandeze Aslan, el și-a început cariera muzicală în 1980 cu trupa Meelah XVIII. A format Aslan, în 1982, împreună cu colegii săi din Dublin, Joe Jewell, Billy McGuinness și Alan Downey.

Trupa rock și-a luat numele de la personajul leului, Aslan, din celebra serie a poveștilor Cronicile din Narnia, de CS Lewis. Au lansat șase albume de studio, cel mai recent în 2012. Printre cele mai de succes single-uri au fost ”This Is; Crazy World; Where’s the Sun and Shine a Light”.

Grupul s-a destrămat în 1988

Grupul s-a destrămat în 1988, înainte de a se reuni după ceea ce trebuia să fie un concert de caritate unic, în Finglas, în 1993.

El spunea: „De când mă știu, am vrut doar să cânt. Asta este tot ce mi-am dorit să fac. Când aveam 13 sau 14 ani, mi-am dat seama că nu pot deveni cântăreț doar pentru că îmi doream să devin cântăreț. Trebuia să fac ca asta să se întâmple.”

Un fel de Lazăr

A câștigat multe bătălii în timpul vieții sale, inclusiv dependența de droguri, abuzurile sexuale suferite în copilărie și crizele de depresie. Dignam a fost diagnosticat cu amiloidoză în 2013 și i s-a spus inițial că s-ar putea să mai trăiască doar câteva luni. Boala determină acumularea unei proteine anormale în organism, declanșând insuficiența organelor.

În 2014, declara pentru Irish Mirror că a fost surprins că a ajuns la vârsta de 50 de ani: „Am supraviețuit unui accident de avion în urmă cu câțiva ani, m-am luptat cu dependența de droguri și acum chestia asta cu cancerul, așa că pot să spun că sunt un fel de Lazăr.”

El a mai afirmat că, după ce a primit acest diagnostic, singurul lucru care a contat a fost să mai stea cu familia sa.

„Am nepoți acum și am vrut să asist la Sfânta Împărtășanie și la Confirmare – acele lucruri mărunte pentru care vrei să mai stai pe aici”, a spus el.

Aslan urma să facă un turneu în Irlanda în această vară și să cânte la Forumul Mileniului de la Londonderry, pe 15 iulie. Dar ceilalți membri ai trupei au spus că sunt „devastați de faptul că toate concertele viitoare vor fi anulate” din cauza stării de sănătate a lui Dignam.