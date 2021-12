Doliu în lumea muzicii după ce Carlos Marín, cântăreţ spaiol membru al grupului Il Divo, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani. Vestea tragică a fost făcută publică pe contul oficial de Twitter al cvartetului.

„Cu sufletul greu vă anunţăm că prietenul şi partenerul nostru Carlos Marín a murit. Prietenii, rudele şi fanii îi vor simţi lipsa. Nu va mai exista o altă voce şi un spirit ca ale lui Carlos”, se arată în postare.

În ceea ce privește cauza morții, TVE scrie că Marín a fost diagnosticat în urmă cu ceva timp cu noul coronavirus. Ulterior, starea sa de sănătate s-a degradat și a fost internat la terapie intensivă într-un spital din Manchester, intubat şi în comă indusă.

Artistul avea însă încredere că va depăși cu bine infectarea. Toate concertele pe care el avea programate de sărbători și până la finalul anului au fost mutate în vara anului viitor, însă din păcate, nu vor mai fi ținute deoc.

De menționat este faptul că Il Divo, cvartet liric alcătuit din bărbaţi, a fost fondat de Simon Cowell, producătorul care a înfiinţat şi One Direction. În ceea ce îl privește Marín, care a fost actor în diverse musicaluri, el a devenit parte din proiect în 2003, alături de Urs Bühler, Sébastien Izambard şi David Miller.

Doliu în lumea muzicii. Avea deja concertele programate

A avut o carieră agitată în care a lansat nenumărate piese de succes. Până la momentul actual, trupa lanasat nouă albume de studio, de la omonimul „Il Divo” (2004) până la cel mai recent, „For Once In My Life: A celebration of Motown” (2021), care au fost vândute în aproximativ 40 de milioane de copii în întreaga lume.

Solo, Marín a lansat anul trecut discul „Portrait”, pe care a înregistrat şi o versiune a „Bohemian Rhapsody” a trupei Queen, între altele.

Pe lângă pierderea lui Carlos Marin, lumea muzicală din Mexic a fost și ea zguduită de o veste cumplită în urmă cu câteva zile. Vicente Fernandez, „regele” cântecului popular şi starul orchestrelor de mariachi, s-a stins din viață, chiar în ziua în care a avut loc pelerinajul la Sfânta Fecioară din Guadalupe, ocrotitoarea ţării, informează AFP,

La acel moment, sora artistului a făcut tragicul anunț, precizând că Vicente Fernandez s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani într-un spital din Guadalajara. Referitor la cauza morții, cofnorm sursei citate, artistul a fost internat după ce a căzut la începutul lunii august în ferma sa de lângă Guadalajara.

Vicente Fernandez a fost un maestru absolut al faimoaselor „rancheras”, cântece despre suferinţele în dragoste, acompaniate de chitare şi trompete.