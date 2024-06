Zeci de mii de spectatori au exprimat nemulțumire la concertul extrem de așteptat de pe Arena Națională, unde formația Coldplay susținea un spectacol de amploare.

Momentul controversat a survenit când solistul britanic Chris Martin l-a invitat pe scenă pe un cântăreț de muzică românească de petrecere.

Publicul, care achiziționase bilete în valoare de sute de euro, a reacționat cu huiduieli puternice la interpretarea artistului local.

Scandalul a stârnit reacții divergente în opinia publică. Unii au susținut cântărețul de manele, în timp ce alții au criticat decizia trupei Coldplay de a-l invita pe Babasha să cânte la concertul lor.

Diana Șucu, soția omului de afaceri Dan Șucu, s-a implicat în scandalul recent și a pledat pentru interzicerea manelelor în România.

Ea a cerut declanșarea unei petiții în acest sens, exprimându-și dorința într-un mesaj pe pagina sa personală de Instagram

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a comentat în contextul scandalului legat de prezența manelelor la concertul Coldplay.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a remarcat că maneaua este văzută ca o formă muzicală adusă din afară, care a suferit o degradare și o etnicizare puternică, bazându-se doar pe deformarea limbii române și pe imaginația exagerată a celor care compun versurile.

El a subliniat că acest gen muzical apare uneori într-un gest de indulgență ideologică, care eșuează constant să reflecte realitatea, apărând la petrecerile lăutărești sofisticate și chiar la evenimente considerate culturale, unde se integrează fără nicio legătură clară cu tema principală a acelui eveniment.

Vasile Bănescu a menționat că societatea prezintă caracteristici de spectacol, cu un nivel cultural care culminează în idolatrizarea entuziastă a divertismentului vulgar și ostil.

El a adăugat că aceeași societate votează cu nonșalanță pentru persoanele dubioase și impostorii, întrucât consideră că este în trend, iar aceștia sunt promovați de o retorică ultranaționalistă și antieuropeană, adică opusă valorilor naționale.

Bănescu a subliniat că acest patriotism este strident și este bine remunerat, fiind afectat de influențe din muzica de manele.

Adrian Cioroianu, fostul Ministru de Externe, a exprimat că în trecut aprecia muzica formației Coldplay (cu aproximativ zece ani în urmă), când aceștia se dedicau muzicii proprii și nu unui folclor contemporan asociat cauzelor populare care atrag like-uri și sponsori. Despre Babasha nu avea cunoștință până dimineața aceasta.

El a menționat că Babasha nu poartă nicio vină în acest caz. Critica sa s-a îndreptat către organizatori (Chris Martin? sau alte persoane responsabile?) care, în opinia sa, au ales să aducă o surpriză uluitoare de tip turbo-folk-balcanic unui public care achiziționase bilete pentru un spectacol de pop-rock britanic, invocând „spargerea barierelor”.

Adrian Cioroianu a argumentat că unele bariere ar trebui menținute, exprimând îndoieli cu privire la necesitatea spargerii acestora.

El a menționat că există bariere în mod natural între dorințele personale și presiunile externe, exemplificând căderea comunismului.

Cioroianu a subliniat că este crucial să existe o separație clară între libertate și dictatură și a criticat ideea că cineva ar fi considerat rasist doar pentru că nu îi plac manelele.

Referindu-se la inteligența artificială, el a adăugat că nu consideră aceasta a fi principalul pericol, ci mai degrabă „prostia naturală” a celor care încearcă să impună „binele” cu forța.

„Dar poate că unele bariere chiar nu trebuie sparte! Cu astea ce facem? Bunăoară, bariera inerentă între ceea ce vreau eu de la viață și ceea ce vrei să îmi impui tu (din acest motiv a căzut comunismul, by the way!). Eu, unul, cred că în continuare trebuie să fie o barieră între libertate și dictatură, de exemplu. Sau mai bine să-și spargă bariera ilogică din minte cei care tot spun că dacă nu-ți plac manelele atunci ești rasist! Bine zicea Caragiale: nu mă-nnebuni, onorabile! Așa cum am mai scris-o, nu cred că Inteligența Artificială este marea amenințare – ci Prostia Naturală a celor care vor să facă „binele” cu forța”, a concluzionat Cioroianu.