Ministrul Muncii a precizat că se pregătește plata salariilor în funcţie de performanță, iar anumite sporuri și bonusuri ale bugetarilor ar putea fi tăiate.

Vor fi modificări majore în noua Lege a salarizării. Potrivit acesteia, veniturile angajaţilor de la stat vor fi compuse dintr-o componentă fixă şi una variabilă. Mai mult, dispar unele sporuri, iar plata se va face în funcție de performanță.

”Ne gandim sa conditionăm venitul de perfomanța pe care angajatul o are. În sistemul bugetar este prima data cand se pune această problemă. Este patea care va aduce cel mai mult plus României. Unii angajati poate că si-au pierdut motivatia, poate au gandit că timpul trece leafa merge. Nu e suficient sa castigi un concurs sa continui sa lucrezi acolo, să ai spor de vechime. Trebuie sa faci mai mult, sa fii eficient, sa fii ce trebuie in sensul livrarii serviciilor și astfel venim cu componenta de performanță, formula o anuntam curand”, a spus ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, la România TV.

Bugetarii nu vor primi venituri mai mari decât președintele

Pe zi, ministrul a mai declarat că, în noua lege a salarizării, sporurile vor fi de maximum 20%, astfel încât să nu mai fie categorii de beneficiari care primesc venituri mai mari decât preşedintele.

”Avem deja pregătit proiectul de lege, trei variante de anexe în cazul profesrilor dar şi pe întreaga lege, Banca Mondială lucrează deja la un impact bugetar pe aceste variante, iar la final variantele vor fi prezentate coaliţiei pentru a se lua o decizie şi binenţeles Comisiei Europene, a spus ministrul Muncii într-o intervenţie la Antena 3.

Simona Bucura Oprescu a precizat că dacă anvelopa salarială, în 2016, când au început evaluarea pentru anul 2017 de când avem legea salarizării era de 65 de miliare acum s-a ajuns l a 120 sau 130 de miliarde.

”Asta ne arată pe de o parte că anvelopa a crescut şi trebuie foarte bine analizat impactul bugetar dar în acelaşi timp constatăm cu toţii că există inechităţi, discrepanţe în ceea ce priveşte legea salarizării unitare”, a arătat ea.

Ministrul a precizat că în noua lege a salarizării îşi propun să încurajeze performanţa, să reaşeze legea astfel încât în interiorul familiilor ocupaţionale cât şi între familii, să nu mai existe discrepanţe.

Simona Bucura Oprescu a arătat că îşi propun ca sporurile să fie de maximum 20%, astfel încât ”să nu mai ajungă în situaţia constatată acum, în care, deşi există o ierarhizare, în plată sunt categorii de beneficiari care primesc venituri mai mari decât preşedintele, care ar trebui să aibă cel mai mare salariu din România”.

”Mi se pare unul dintre cele mai importante câştiguri ale reformei pe care o facem, aceasta de a corela venitul pe care îl ai şi cu performanţa, cu valoarea muncii pe care tu o prestezi. Este foarte important ca cel puţin pe partea de sector bugetar, să nu fie suficient să ai un loc de muncă, să nu fie suficient să intri în sistem ci să fie important să ai rezultate, să fii eficient, pentru a avea venituri mai bune”, a afirmat Bucura Oprescu, precizând că este un principiu la care ţine foarte mult şi care se va regăsi în noua lege.