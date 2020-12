Sharon Osbourne, soţia şi managerul lui Ozzy Osbourne, prezentatoare a emisiunii „The Talk”, a dezvăluit că a fost infectată cu noul coronavirus şi că a fost internată pentru scurt timp.

Aceasta a postat informația luni seară într-o postare pe Twitter.

„Am vrut să împărtășesc că am fost testată pozitiv pentru Covid-19. După o scurtă spitalizare, acum mă recuperez într-o locație departe de Ozzy, care a fost testat negativ. Vă rugăm să rămâneți în siguranță și sănătoși”, a transmis aceasta în mesaj.

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.

