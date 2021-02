Șoșoacă a spus adevărul! Senatoarea a spus care este, de fapt, motivul pentru care a fost exclusă din AUR împreună cu deputatul Mihai Lasca.

Potrivit declarațiilor lui Șoșoacă pentru Europa Liberă, actuala conducere a partidului a cerut fiecărui senator și deputat jumătate din suma forfetară.

Aceasta a subliniat că parlamentarii AUR sunt obligați să plătească suma de 2 mii de lei în fiecare lună pentru donațiile AUR în scop caritabil.

Diana Șoșoacă a precizat că nu a dat acești bani și spune că de la acest lucru au pornit majoritatea problemelor.

Senatoarea a mai spus, pentru sursa anterior citată, că parlamentariul AUR li s-a cerut să încheie contracte de leasing cu o societate din sfera partidului pentru achiziționarea de autoturisme Logan.

Mai mult decât atât, Diana Șoșoacă a scos la iveală faptul că, în acte, președintele AUR este de fapt Marius Lulea și nu George Simion sau Claudiu Târziu.

Împreună cu Șoșoacă, și Mihai Lasca a fost exclus miercuri din partid. Acesta acuză conducerea partidului că i-ar fi cerut să semneze „contracte abuzive” din banii încasați ca sumă forfetară în calitate de parlamentar pentru cabinetul din teritoriu.

Într-o intervenție la Antena 3, deputatul Dan Tănasă, membru al Alianței pentru Unirea Românilor, infirmă acuzațiile aduse de către Diana Șoșoacă. În plus, acesta consideră că senatoarea are un stil de mahala.

Întrebat dacă li s-a cerut bani în cadrul partidului, Dan Tănasă, deputat AUR a precizat că nu a fost nimic impus, iar sumele de care se vorbeşte făc parte dintr-o propunere pentru a fi donate în scopuri caritabile acolo unde este nevoie.

“Eu am constatat cu stupefacţie că am fost tâmpit atunci când când am crezut că doamna Şoșoacă este de bună credință. Eu chiar am crezut că doamna Soșoacă ai intrat în Parlamentul României ca să facă ceva, să schimbe lucrurile în bine. Însă acum constat și eu personal și constatăm cu toții că doamna Şoşoacă s-a apucat să se certe cu noi.

Dacă doamna Şoșoacă era mânată de cele mai bune intenții, eu cred că domnia sa putea să rămână în AUR, vreo şase luni de zile, timp în care ne explica că ceea ce facem noi nu e bine și dacă vedea că nu suntem pe placul domniei sale părăsea formațiunea în liniște, amical”, a spus Dan Tănasă la Antena 3.