Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a declarat, vineri seară, în cadrul unui interviu televizat că o parte a opoziției, în special USR, se află într-o stare de inactivitate și că nu este vizibilă.

El a sugerat că această absență ar fi contribuit la ascensiunea AUR și a Dianei Șoșoacă.

Sorin Grindeanu susține că partidele mari poartă întreaga responsabilitate. Mai ales pentru eșecul de a comunica în mod clar populației implicațiile reale ale unei potențiale ieșiri din Uniunea Europeană.

Reprezentantul PSD consideră că dacă o formațiune politică de opoziție nu își îndeplinește eficient rolul, altcineva va prelua această poziție.

Așa cum se întâmplă în cazul celor doi, considerați reprezentanți ai extremismului în România.

El aduce acuzații către USR, afirmând că aceștia nu reușesc să ofere decât critici lipsite de fundament, fără să propună politici publice sau proiecte concrete.

Totodată, Grindeanu susține că partidele mari poartă responsabilitatea pentru că nu răspund mai frecvent și mai ferm discursului adoptat de George Simion și Diana Șoșoacă.

El crede că este necesar ca aceste partide să contracareze mai explicit și să explice cu claritate populației ce presupune cu adevărat ieșirea din Uniunea Europeană.

Declarațiile lui au fost făcute în contextul acuzelor USR din timpul scandalului achiziției de vaccinuri din timpul pandemiei.

Premierul Marcel Ciolacu a exprimat surprindere față de nivelul înalt de amatorism politic evidențiat în declarațiile conducerii USR. El consideră că afirmația potrivit căreia premierul ar conduce Justiția din România este jenantă.

„Cred că nu am văzut atâta amatorism politic cum văd – şi nu m-am exprimat public până acum – la USR. Nu am văzut o explicaţie mai jenantă decât că eu, PSD, am ajuns să gestionez justiţia din România. Am refuzat să am Ministerul Justiţiei. Ministerul Justiţiei trebuia să fie al PSD. Am avut această discuţie cu preşedintele României şi cu Nicolae Ciucă.

Am spus: ‘Este exclus ca PSD să aibă Ministerul Justiţiei’ şi foarte bine am făcut. Normal că sunt mândru că funcţionează Justiţia, atât timp cât sunt prim-ministru. Am avut o problemă, când a fost cu domnul Buzatu, am luat măsurile. Asta este, fiecare răspunde. Cum să spui că ţi-am instrumentat eu un dosar care favorizează PSD?”, declara Ciolacu.