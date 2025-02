România trebuia să aibă deja 37 de trenuri noi în circulație, însă până acum a primit doar două garnituri, dintre care una circulă pe ruta București-Brașov, iar cealaltă a ajuns în țară abia la sfârșitul lunii ianuarie 2025. Întârzierile în livrarea trenurilor au atras deja penalități considerabile, care vor costa producătorul francez Alstom peste 38 de milioane de euro.

Aceste penalități se aplică pentru nerespectarea termenelor de livrare stabilite de autoritățile române, iar problemele continuă să persiste pe fondul unui nou act adițional semnat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și Alstom, care prelungește termenul de livrare până în ianuarie 2026.

Unul dintre punctele cele mai discutate ale acestui act adițional este prelungirea termenului de livrare al trenurilor până în 2026, o măsură care ar putea anula penalitățile deja aplicate. Potrivit unor surse din cadrul ARF, această modificare a termenului poate reprezenta un avantaj pentru Alstom, care ar scăpa astfel de obligația de a plăti penalitățile pentru întârziere.

Reprezentanții CFR Călători și ai Ministerului Transporturilor se opun însă acestei măsuri și cer ca penalitățile să rămână valabile. Ministrul Sorin Grindeanu a declarat că nu va accepta o asemenea abordare și a subliniat că, în cazul în care statul român nu va recupera aceste penalități de la Alstom, va ajunge în instanță pentru a proteja interesele statului.

„Trebuia să avem cele 12 rame in februarie 2024. Eu am calculat un minus de neîncasări, nu de prejudiciu, de vreo 30 de milioane de lei. Noi vom face o sesizare în instanță și vom da in judecată ARF, iar daca statul își permite să-mi plăteasca aceste penalități mie și să nu le recupereze de la cei care au creat acest prejudiciu, respectiv Alstom, nu e treaba mea”, a declarat Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători.