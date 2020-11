Potrivit unui studiu independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, SUA a atins luni un bilanț record al numărului de infectări și decese cauzate de noul coronavirus. În primul val al pandemiei, zonele lovite puternic au fost New York City și Boston, în timp ce în celelalte state rata de infecție nici nu a crescut, nici nu s-a redus, dând impresia de control. Din păcate, atunci când statele și teritoriile au început să se redeschidă în luna mai, răspândirea virusului a înflorit încă o dată. Pe 21 iulie, SUA au înregistrat mai mult de o mie de decese pentru prima dată de la începutul lunii iunie.

New York nu mai este statul american cu cel mai mare număr de infectări raportate, dar rămâne unul dintre cele mai afectate din Statele Unite ca număr al deceselor, cu 33.539 de morţi, depăşind bilanţurile victimelor din Peru şi Spania. Doar în oraşul New York au murit deja 24.017 de persoane.

New York este urmat ca număr al deceselor de Texas (18.533), California (17.679), Florida (16.834) şi New Jersey (16.357). Alte state care au înregistrat un mare număr de decese sunt Massachusetts (10.023), Illinois (10.093), Pennsylvania (8.812) şi Michigan (7.716). În ceea ce priveşte numărul de cazuri de infectare, Texas însumează 942.072 de cazuri, fiind urmat de California, cu 939.832 de cazuri, Florida, cu 812.063 de cazuri, şi New York, cu 511.368 de contagieri. Ratele mortalității sunt, de asemenea, încă în creștere în aproximativ 30 de state și teritorii.

Care vor fi urmările

Bilanţul provizoriu al morţilor – 231.486 – a depăşit cu mult limita inferioară a intervalului prevăzut în estimările sale iniţiale de Casa Albă, care a prognozat în cel mai rău dintre scenarii un număr cuprins între 100.000 şi 240.000 de decese provocate de pandemia de coronavirus. Potrivit Institutului pentru Măsurători şi Evaluare în domeniul Sănătăţii (IHME) din cadrul Universităţii din Washington, numărul persoanelor decedate de COVID-19 va ajunge la sfârşitul acestui an în Statele Unite la 325.000, iar la 1 februarie va atinge pragul de 400.000.