Massachusetts, New Hampshire și New York cer mașinilor un test de siguranță dar și un test de emisii anual.

Acum, lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Camera Reprezentanților de Stat din New Hampshire a adoptat un proiect de lege pentru eliminarea întregului proces de inspecție tehnică pentru vehiculele de pasageri. Vicepreședintele Camerei, Steven Smith, este forța motrice din spatele proiectului, informează CBS News.

Inspecția tehnică nu face drumurile mai sigure

Smith a declarat, pentru a-și motiva demersul, că nu există dovezi reale că inspecțiile tehnice fac drumurile mai sigure. El crede că inspecțiile tehnice nu sunt altceva decât un mijloc ca proprietarii unităților de inspecție tehică să facă mai mulți bani, deoarece șoferii plăteasc adesea pentru reparații care nu au nimic de-a face cu siguranța.

„Avem state în care inspecția tehnică nu a ajutat la reducerea numărului de decese de pe șosele”, a spus Smith pentru WBZ.

Mulți proprietari ale unor stații de inspecție susțin însă că inspecțiile tehnice salvează vieți și că sistemul are nevoie doar de ajustări. Unii spun că ar prefera o inspecție tehnică a farurilor, stopurilor, ștergătoarelor, frânelor și anvelopelor.

Dacă senatul statului New Hampshire va trece proiectul de lege, ce s-ar întâmpla cu mașinile cu faruri proaste, cauciucuri chele și frâne proaste? Varianta propusă ar fi ca poliția să țină cont de mașinile nesigure în timpul patrulelor obișnuite.

Sistemul ITP are nevoie doar de ajustări

Unii cred că sistemul are nevoie doar de ajustări, cum ar fi Jodie Docos. Ea este proprietarul The Car Doctors din Concord, New Hampshire. „Sincer, nu m-ar deranja dacă am scăpa de procesul de inspecție tehnică”, a spus Docos.

Docos spune că există cazuri în care multe mașini în stare bună se defectează atunci când sunt verificate computerele de bord. Ea ar prefera o inspecție de siguranță a farurilor, stopurilor, ștergătoarelor, frânelor și anvelopelor. Planul ar fi ca Poliția să verifice mașinile nesigure în timpul patrulelor obișnuite.

Craig Fitzgerald nu crede că statul Massachusetts va elimina vreodată inspecțiile auto pentru că sunt importante și aduc mulți bani.