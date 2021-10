Profesorul Alexandru Rafila atrage atenţia că România se confruntă cu o situaţie extrem de bizară!

Deputatul PSD spune că nu poate înţelege cum o persoană care a terminat facultatea de Medicină din România refuză să se vaccine sau, şi mai rău, îi poate îndemna şi pe alţii să facă la fel şi le transmite că nu e bine să se vaccineze. El speră totuşi ca numărul acestor cazuri să fie cât mai mic.

În plus, Rafila recunoaşte că, uneori, medicii din străinătate se simt „stânjeniţi” să îl întrebe despre mersul campaniei de vaccinare din România.

“Nici eu nu am ce să le răspund, pentru că şi pentru mine, am mai spus-o, e foarte greu de înţeles de ce o persoană care a terminat o facultate de Medicină refuză să se vaccineze sau, ceea ce este poate şi mai grav decât lucrul ăsta, de ce poate să transmită mesaje pacienţilor săi că ar fi bine să nu se vaccineze.

Profesorul Rafila a mai vorbit şi despre încercarea unor de a acredita ideea că şcolile deschise pun în pericol sănătatea copiilor şi constituie un pericol la nivelul comunităţii. “Cifrele îi contrazic pe aceşti oameni”, spune reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Totuşi, Alexandru Rafila a indicat şi situaţia în care şcoala trebuie totuşi închisă, tocmai pentru a proteja sănătatea copiilor.

“S-a încercat acreditarea acestei idei şi continuă această încercare, să se spună că e mai agresiv virusul faţă de copii, virusul Delta, că sunt foarte multe cazuri grave, sunt mulţi care ajung la ATI.

Cifrele afirmate şi de conducerea INSP îi contrazic pe aceşti oameni şi doar 3-4 la sută din cazurile spitalizate sunt copii şi tineri între 0 şi 18 ani şi 1,5 la sută din cazurile de ATI sunt copii şi adolescenţi între 0 şi 18 ani. Iar această categorie de persoane reprezintă cel puţin 25 la sută din populaţia României. E clar că ponderea este în altă parte.

Şi atunci care sunt argumentele mele, de ce să ţin şcoala deschisă – dar atenţie, o ţin deschisă când nu am cazuri în şcoală sau am foarte puţine, nu când am multe cazuri, tocmai ca să protejez copiii. Şi atunci şcoala deschisă înseamnă că ai acces la învăţământ, că te dezvolţi normal ca şi copil, ca şi tânăr, din punct de vedere psihic, din punct de vedere fizic, iar boala pentru tine nu este o problemă care să îţi pună viaţa în pericol”, a mai precizat Alexandru Rafila, duminică seara.