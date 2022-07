Sistemul de pensii se schimbă radical: Se elimină comisionul aplicat pe contribuții

„Am transmis un proiect de OUG prin care eliminăm comisionul aplicat pe contribuții, tocmai pentru a realiza un sistem mai echitabil, care nu acordă privilegii nemeritate.

Tot în sprijinul consumatorului, al cetățeanului care are contribuții la pilonul 2 de pensii, am decis să impunem administratorilor să facă publică structura investițiilor cu frecvență lunară, nu trimestrială cum se întâmplă în prezent. În plus, am decis să interzicem administratorilor de pensii private să investească banii din contribuții în așa numitele “private equity”, adică active cu risc ridicat, tocmai pentru că dorim să protejăm contribuțiile a circa 8 milioane de cetățeni, într-o perioadă plină de incertitudini și de vulnerabilități,” a declarat, pentru Capital, Daniel Apostol, purtător de cuvânt al ASF.

„Suntem extrem de atenți cu privire la structura investițiilor pe care le fac administratorii de pensii private cu banii care provin din contribuțiile pentru pilonul II. Suntem atenți și vrem să prevenim orice situație nefericită , de aceea vrem să interzicem alocarea banilor în active cu grad de risc foarte ridicat. Structura investițiilor este, de altfel, publică. O regăsim și în comunicările pe care Autoritatea le face. Cea mai mare parte a fondurilor din pilonul II sunt direcționate către titluri de stat,” a mai precizat Daniel Apostol.

Legat de perchezițiile care au avut loc la BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (SAFPP), Apostol a declarat că „ASF face controale inopinate și la alți administratori, cu titlu preventiv, pentru a preîntâmpina situații nefericite. Aș vrea ca cetățenii să aibă încredere că Autoritatea de Supraveghere Financiară își face datoria pentru protejarea intereselor lor. ASF practică o activitate de supraveghere și control amănunțită, mult mai intensă, tocmai pentru că știm ce perioadă dificilă traversăm și ce perioadă dificilă urmează să vină.”

Comisioane totale de 3,2 miliarde de lei

Capital a prezentat, în exclusivitate, situația comisioanelor încasate de administratorii fondurilor de pensii private timp de 12 ani.

Conform datelor furnizate de ASF pentru Capital, în perioada 2010-2021, administratorii celor șapte fonduri de pensii de pilon II au încasat comisioane totale de 3,2 miliarde de lei. Din comisionul de administrare, aplicat la valoarea activului, s-au reținut comisioane de aproape 2,1 miliarde de lei, în timp ce comisionul aplicat la contribuția brută a participanților (formulă unică, ce nu mai poate fi întâlnită la niciun administrator pentru alte tipuri de fonduri) a adus în jur de 1,1 miliarde de lei.

În toată această perioadă, arată datele APAPR, administratorii au obținut un plus de sub 22 de miliarde de lei, din investițiile făcute cu banii celor aproape 8 milioane de participanți la sistem.

Altfel spus, ei au obținut comisioane totale de aproximativ 15% din câștigul net din investiții. Procentul este uriaș, incomparabil cu cele aplicate de un administrator normal de fond de investițisunt considerate mari) și amintește mai degrabă de comisioanele practicate de personajele din „Lupul de pe Wall-Street”.