„Sunt și am fost toată viața un om al faptelor. Ca politician, am fost mereu atras de lucruri concrete, am propus în permanență proiecte realizabile și am urmărit îndeaproape finalizarea lor. Apoi, ca Primar, am avut șansa să mă pot implica activ, să pun umărul la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat locuitorii Sectorului 6.

Paulo Coelho spunea că ”Lumea se schimbă prin exemplul tău, nu prin opinia ta”. Astfel, mi-am dorit, și în mare parte am realizat ca Sectorul 6 să fie un exemplu de urmat pentru alte administrații, iar cetățenii să fie mândri de sectorul lor.

Pentru că, dincolo de vorbe, dincolo de promisiuni, dincolo de culori și ambiții politice, dincolo de opinii sau divergențe, un primar este și va fi judecat prin realizările sale. Doar acestea pot da măsura capacității, priceperii și implicării sale.

Și, ca să vă prezint concret, am finalizat procedurile pentru implementarea Sistemului integrat de monitorizare video a celor mai accesate zone din Sectorul 6: unități de învățământ, piețe, marile intersecții, dar și zone din interiorul cartierelor. Toate camerele incluse în Sistem vor fi conectate la un Centru de Monitorizare, aflat în legătură directă cu echipele mobile ale Poliției Locale. Softul de operare a acestui sistem se bazează pe capacitatea de analiză comportamentală, printr-un dispecerat ultra modern, și pe intervenția rapidă a 30 de echipaje permanente, care asigură monitorizarea de la nivelul fiecărei microzone a sectorului nostru.

Am încredere că oamenii din Sectorul 6 apreciază direcția bună în care ne îndreptăm și, pe 27 Septembrie, vor vota omul de care are nevoie sectorul pentru a continua lucrurile bine făcute,” spune Gabriel Mutu.