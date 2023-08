Simona Halep se bucură de vacanța de vară în Capri, Italia

În timp ce fanii ei și presa sportivă așteaptă cu nerăbdare verdictul final în cazul procesului ei, Simona Halep se relaxează prin străinătate. Jucătoarea de tenis se bucură de vacanța de vară în Capri, Italia.

Duminică, 20 august 2023, vedeta a încheiat săptămâna postând un videoclip superb pe contul ei de Instagram. În acel videoclip, ea apare pe un yacht, într-un costum alb cu dulgi albastre, admirând liniștită peisajele superbe din Capri. La descriere, vedeta a scris „Capri, hai il mio cuore”, care înseamnă „Capri, ai inima mea” în limba italiană.

Pe fundalul videoclipului, ea a atașat o melodie de dragoste în limba italiană: „Ti amo” de Giovanni Zarrella. În rândurile următoare, puteți citi câteva dintre versurile melodiei, traduse în limba română: „Te iubesc, eu sunt. / Te iubesc, în adâncul sufletului, un bărbat. / Care nu are răceală în inimă / În pat, eu comand. /Dar tremur în fața pieptului tău. / Te urăsc și te iubesc / Este un fluture care moare / Își flutură aripile / Și dragostea care se face în pat / (Te iubesc, te iubesc) / Ia-mă, cealaltă jumătate a mea / (I love you, I love you) / Mă întorc la ea astăzi / (Te iubesc, te iubesc) / (Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc)”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Halep (@simonahalep)

Simona Halep este îndrăgostită din nou? Fanii ei au intrat la bănuieli

În ciuda faptului că a trecut printr-un divorț și că, încă, se află într-un scandal din cauza acuzațiilor de dopaj care i-au fost aduse, Simona Halep a continuat să apară cu zâmbetul pe buze peste tot.

De când s-a despărțit de Toni Iuruc, jucătoarea de tenis și-a operat nasul, a mers la salonul de înfrumusețare al celebrului hairstylist Sorin Stratulat, a vizitat-o pe „Regina Sprâncenelor”, a continuat să iasă cu prietenele ei, în special cu Georgiana Herda, și, mai nou, a început să poarte des roz, semn că a urmărit cu plăcere filmul american de comedie „Barbie”, lansat recent.

În plus, vedeta a postat o fotografie cu un buchet imens de trandafiri albi, peste 30 de fire, într-un instastory. Momentan, nu se știe dacă ea a primit acest buchet minunat sau dacă l-a cumpărat pentru cineva special din viața ei, însă un lucru este cert: prețul buchetului este mare, ținând cont că prețul unui fir de trandafir pornește de la 10 lei, iar buchetul are peste 30 de fire.

Postările ei din ultima perioadă i-au determinat pe fanii ei să intre la bănuieli și să se întrebe dacă are un nou partener de viață. Unele persoane cred că ea radiază de fericire pentru că este îndrăgostită.

Momentan, vedeta nu a făcut nicio declarație pe acest subiect și nu s-a afișat cu niciun bărbat.