„Celebrăm astăzi 159 de ani de la naşterea lui Ion I. C. Brătianu, mare om politic român şi personalitate liberală de anvergură, care a condus destinele ţării în unele dintre cele mai dificile momente ale istoriei. România şi Partidul Naţional Liberal au fost marcate de profunde transformări între 1909-1927, cât timp I.C. Brătianu a condus partidul. Pe plan intern, viaţa politică românească a trecut prin profunde transformări după Primul Război Mondial, iar sub conducerea vizionară a lui Ion I. C. Brătianu, PNL a reuşit să rămână o importantă forţă politică a ţării”, a scris Nicolae Ciucă, duminică pe Facebook.

Nicolae Ciucă, despre Brătianu: Un exemplu de viziune şi conduită liberală

Liderul PNL a adăugat că „Ion I. C. Brătianu a deţinut funcţia de prim-ministru de cinci ori, între 1909 şi 1927”.

„Ca premier, a marcat evoluţia socială şi dezvoltarea economică a ţării, fiind autorul reformei agrare şi al celei electorale, mişcări care au definit România până la dictatura comunistă. Pe plan internaţional, şi-a demonstrat abilităţile diplomatice la tratativele de pace de după Primul Război Mondial, prin care s-a consfinţit Marea Unire de la 1918. Îi aducem astăzi un omagiu marelui Ion I. C. Brătianu, un exemplu de viziune şi conduită liberală pentru generaţii”, a completat Ciucă.

Ion I.C. Brătianu a fost un om politic român, care a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal.