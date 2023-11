Simona Halep se apucă de golf în locul tenisului?

Simona Halep se reprofilează?! În cazul în care nu revine în tenis, românca poate începe oricând o carieră în golf. Amintim că a fost depistată pozitiv pentru Roxadustat la US Open 2022.

Astfel, a primit din partea ITIA o suspendare de patru ani pentru dopaj. Constănțeanca încearcă însă să obțină o reducere a pedepsei. În acest sens, a deschis proces la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS).

În ciuda situației, Simona Halep nu renunță la speranța că va reveni în sportul alb. De aceea, se antrenează intens în Dubai, Emiratele Arabe Unite, la CF Tennis Academy. Aceasta își dorește să se mențină în formă, în eventualitatea în care va putea participa din nou la turnee.

Însă dacă TAS va menține suspendarea, acest lucru ar însemna finalul carierei Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam ar trebui să ia în considerare o carieră în golf. Recent, pe rețeaua X circulă un clip în care românca lovește mingea de golf cu multă măiestrie.

Rafael Nadal joacă, de asemenea, golf

Mai mult, Simona Halep nu ar fi singurul nume sonor din lumea tenisului care s-ar reorienta spre golf. Rafael Nadal, în vârstă de 37 de ani, este un mare iubitor al acestui sport. Spaniolul chiar a participat la turnee pentru amatori.

Diversificarea activităților sportive și explorarea altor discipline subliniază latura versatilă a sportivilor de top precum Simona Halep, care găsesc în golf nu doar o modalitate de relaxare, ci și o provocare captivantă și elegantă.

Despre golf

Golful este un sport practicat pe un teren cu iarbă. Acesta constă în:

lovirea unei mingi cu un număr minim de lovituri;

folosind cât mai puține lovituri;

pentru a o introduce în gaura de pe teren în cât mai puține încercări.

Golful poate fi jucat individual sau în echipe, cu o varietate de formate de joc. Există turnee importante precum The Masters, US Open, The Open Championship și PGA Championship.

Golful este cunoscut pentru importanța acordată etichetei și respectului față de ceilalți jucători și față de teren. Se practică un nivel înalt de fair-play, iar jucătorii sunt așteptați să respecte tăcerea și liniștea în timpul lovirilor.