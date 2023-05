Prima reacție a Simonei Halep, după ce s-a aflat că este implicată într-un nou scandal de dopaj

„Din 7 octombrie, când am fost acuzată de ITIA pentru o suspiciune de dopaj, am trăit cel mai rău coșmar prin care am trecut vreodată în viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar acum mă confrunt cu o hotărâre constantă a ITIA dintr-un motiv pe care nu pot să-l înțeleg, să-mi dovedesc nevinovăția, cât timp nu m-am gândit niciodată să iau vreo substanță ilicită. Am încercat de două ori să am ocazia să fiu judecată de un Tribunal Independent și ITIA a găsit constant motivul a amâna.

Acum că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evoluție nenormală a sângelui meu. Trei experți de renume mondial care mi-au studiat testele de sânge au fost extrem de clari că sângele meu este total normal.

Mă simt neajutorată în fața unei astfel de hărțuiri și o motivație din partea lor de a mă dovedi vinovată pentru ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui fel de înșelăciune. Nu se aliniază cu valorile mele.

Singurul lucru la care sper, în acest moment, este să am posibilitatea de a accesa în sfârșit judecătorii independenți și imparțiali într-un Tribunal, care să-mi dea șansa de a-mi dovedi nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi pot prezenta în sfârșit cazul la ședința mea care este programată la sfârșitul lunii mai, după mai multe întârzieri ale ITIA.

Sprijinul celor dragi, al lumii tenisului și al fanilor mei mi-au dat curajul să continui să exersez în fiecare zi și să lupt pentru adevăr. Nu pot să vă mulțumesc mai mult pentru asta. Cu dragoste, Simona”, a scris, vineri seară, Simona Halep pe contul ei de Instagram.

Simona Halep este implicată într-un nou caz de dopaj

Simonei Halep i-au fost aduse noi acuzații de dopaj, care nu au legătură cu cazul în care este implicată de luni de zile. Totul a pornit de la pașaportul biologic, care este o metodă prin care agenţiile anti-doping monitorizează parametrii din sângele sportivilor pentru a identifica neregulile și se pare că, în cazul Simonei Halep, au fost sesizate valori mai mari decât normalul.

„Înțelegem că anunțul de astăzi adaugă complexitate unei situații deja cunoscute. De la începutul acestui proces – și într-adevăr oricare altul la ITIA – ne-am hotărât să ne angajăm cu doamna Halep într-o manieră empatică, eficientă și oportună. Desigur, apreciem că există un mare interes al mass-media în aceste cazuri.

Ar fi nepotrivit ca noi să comentăm detaliile până la încheierea procesului, dar vom continua să ne implicăm cu tribunalul independent Sport Resolutions și cu reprezentanții doamnei Halep cât mai repede posibil”, a explicat, vineri, Nicole Sapstead, senior director anti-doping în cadrul Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului (International Tennis Integrity Agency – ITIA), potrivit Daily Mail.