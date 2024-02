Simona Halep este tot mai aproape de a câștiga procesul de la TAS, conform anunțului făcut de o publicație americană! Potrivit oficialilor americani, Simona Halep este și pe punctul de a realiza o lovitură financiară importantă.

Fosta campioană WTA a intentat un proces companiei producătoare a suplimentului de colagen contaminat cu roxadustat și cere compensații în valoare de 10 milioane de euro.

Jurnaliștii americani sunt de părere că sportiva noastră este pe cale să obțină și o compensație financiară semnificativă.

Sportiva a inițiat o acțiune în justiție împotriva companiei canadiene Quantum Nutrition, producătorul suplimentului contaminat cu roxadustat, care a condus la suspendarea sa pentru dopaj pe o perioadă de 4 ani.

Mai exact, suplimentul consumat de Simona, cunoscut sub numele de Keto MCT, conținea ingrediente necunoscute de origine chineză, în locul celor specificate în mod normal din Oceanul Pacific, așa cum erau indicate pe eticheta și prospectul suplimentului în cauză.

Aceste informații, i-ar oferi Simonei șansa de care are nevoie pentru a scăpa de acuzații.

Simona Halep, în primul său comentariu după audierile de la TAS, afirmă că niciodată nu a utilizat vreo substanță interzisă. Ea adaugă că binele și adevărul vor triumfa întotdeauna.

Sportiva amintește că este bucuroasă că a avut ocazia să se apere. Ea spune și că așteaptă decizia „cu capul sus”. Totodată, le mulțumește fanilor care au susținut-o în această perioadă cumplită. Românca le promite că va anunța imediat ce va avea o veste de la TAS.

„Coșmarul pe care îl trăiesc de un an și jumătate s-a terminat! Am avut șansa să-mi prezint apărarea în fața TAS și să arăt că niciodată nu am folosit niciun fel de substanță dopantă. Asta am spus din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aștept decizia cu capul sus. Vreau să vă mulțumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor și foștilor jucători, legendelor din acest sport și sponsorilor pentru sprijinul pe care l-am primit, pentru toate mesajele trimise și pentru toate clipurile pe care le-ați făcut pentru mine în această perioadă chinuitoare. Sprijinul vostru înseamnă enorm pentru mine și mi-a dat puterea să lupt zi de zi pentru adevăr.

Voi împărtăși cu voi vești despre caz, imediat ce le primesc. Vă doresc tot binele! Binele și adevărul vor câștiga mereu”, a transmis Halep, în engleză, pe Instagram.