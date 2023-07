Simona Halep rămâne optimistă

Simona Halep rămâne optimistă, în ciuda tuturor acuzațiilor care i-au fost aduse în ultima perioadă.

În prezent, vedeta își menține moralul ridicat cu ajutorul fanilor ei, al familiei ei și al citatelor motivaționale. Jucătoarea de tenis și-a început săptămâna cu un citat celebru din Buddha, care o ajută să rămână optimistă.

„În fiecare dimineață ne naștem din nou. Ceea ce facem astăzi este ceea ce contează cel mai mult”, a scris vedeta într-un instastory.

Simona Halep își continuă antrenamentele, în ciuda suspendării ei

Simona Halep se menține în formă! Vedeta se pregătește intens pentru revenirea pe terenul de tenis, chiar dacă nu a primit, încă, verdictul. În prezent, jucătoarea de tenis se eliberează de nervi, tristețe și griji într-un mod productiv: la sala de sport.

Simona Halep își respectă cu strictețe vechiul program și are grijă de corpul ei pentru a fi sigură că va fi în cea mai bună forma a ei atunci când se va reîntoarce pe terenul de tenis.

Marea campioană se antrenează intens, alături de antrenorul ei. Ea a ținut să le arate fanilor ei o mică parte din antrenamentul ei, motiv pentru care a postat cu scurt videoclip pe contul ei de Instagram.

Simona Halep s-ar putea reîntoarce pe terenul de tenis în toamnă

Antrenamentul ei îi determină pe fanii ei să creadă că zvonurile apărute în presa internațională, potrivit cărora ea ar putea reveni pe terenul de tenis la scurt timp după ce se va termina turneul de tenis US Open 2023 (28 august – 10 septembrie), sunt reale. Potrivit Essentially Sports, jucătoarea de tenis va fi suspendată doi ani, dar va primi o reducere de un an, ceea ce înseamnă că ar putea reveni în lumea sportului după ce se va termina US Open 2023.

„Întregii comunități de tenis îi lipsește foarte mult Simonei Halep, care impresiona circuitul WTA cu performanțele sale stelare. Jucătoarea română a stat departe de tenisul competițional după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat la US Open 2022.

De atunci a fost nevoită să participe la mai multe audieri, susținând că este nevinovată. Ulterior a fost acuzată de o a doua încălcare a regulilor antidoping din cauza neregulilor din pașaportul ei biologic, astfel că nu s-au făcut progrese majore în cazul ei”, relatează sursa citată anterior.