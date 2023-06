O jucătoare importantă de tenis intră în luptă și acuză WTA de jocuri murdare. Este vorba de Lesia Tsurenko, care a lansat o serie de acuzații dure la adresa organismelor de conducere ale tenisului. Dacă Simona Halep are în vizor Federația Internațională de Tenis (ITF) și metodele prin care această instituție a înțeles să o țină pe tușă pe jucătoarea noastră de tenis, în cazul ucrainencei Lesia Tsurenko războiul se duce cu Asociația Tenisului Feminin (WTA).

Supărarea Lesiei Tsurenko este legată de faptul că WTA a demarat o investigație care îl are în vizor pe cel care o antrenează. Ea a acuzat că antrenorul Nikita Vlasov este victima unei răzbunări, pentru că a făcut o plângere împotriva directorului executiv al WTA, Steve Simon, despre care a spus că susține războiul din Ucraina.

Acuzații dure la adresa WTA

Lesia Tsurenko a preferat să nu participe la meciul cu Aryna Sabalenka (Belarus) disputat la Indian Wells, din turul trei, în urma unei discuții cu Simon, acuzând că WTA că încearcă să o intimideze pe ea și pe antenorul Nikita Vlasov

„Sunt şocată! Deja mi-am contactat avocatul pentru a vedea ce măsuri putem lua. Antrenorul meu a semnat o scrisoare oficială către WTA pentru a deschide o anchetă în privinţa lui Steve Simon. Azi, am primit o scrisoare de la asociaţie prin care am fost informaţi că s-a deschis o anchetă pe numele lui Nikita. Au decis să scape de singura persoană care mă apăra în raport cu incidentul produs de şeful WTA. Simt cum WTA încearcă să pună presiune pe noi, continuă ceea ce a început Steve Simon. Nu pot să cred că într-o lume civilizată sunt încă posibile astfel de jocuri murdare şi sunt uimită cum şeful WTA încearcă să fugă de responsabilitatea acţiunilor sale”, a declarat Tsurenko.

Antrenorul a dezvăluit discuțiile cu șeful Asociației Tenisului Feminin

La rândul său, antrenorul a dat detalii despre discuțiile dintre jucătoarea de tenis și șeful WTA.

„Acum exact un an, tenismenii ucraineni s-au întâlnit cu Simon și au discutat ce să facă cu rușii și bielorușii pe fondul războiului din Ucraina. În general, despre pașii pe care i-ar face WTA. Ucrainenii, din câte îmi amintesc, s-au dus la Steve cerându-le interzicerea reprezentanților Belarusului și Rusiei. Un an mai târziu, Lesia l-a abordat pe Simon și i-a spus: ‘A trecut un an, dar WTA nu a făcut nimic pentru ucraineni’. În acea conversație cu Simon, Lesia a enumerat toate punctele care o preocupau cu privire la participarea rușilor și belarușilor la turnee, la care Steve a răspuns că nu vede nicio problemă. Va oferi WTA vreun ajutor ucrainenilor? Nu, WTA nu își va schimba politica!

Dacă un jucător susține războiul, desigur, nu este bine, dar este părerea lui personală și are dreptul să spună asta. Lui Simon îi pare rău de ucraineni, dar asta nu va schimba nimic. El a spus că este în favoarea permiterii rușilor și belarușilor să participe la Jocurile Olimpice din 2024”, a spus antrenorul Nikita Vlasov, citat de Punto De Break.