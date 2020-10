Simona Halep a implinit duminica, 27 septembrie, 29 de ani și își sărbătorește ziua de naștere pe terenul de tenis. Românca a vorbit pentru „Echipa de 10” într-un interviu despre dificultățile pe care le-a întâlnit de-a lungul carieriei. Un astfel de moment extrem de dificil a fost operația de micșorare a sânilor pe care și-a făcut-o în anul 2009.

„Am doua momente foarte dificile prin care am trecut. Primul cand am plecat de acasa, la 16 ani. Am zis ca trebuie sa plec din Constanta ca sa am mai multi parteneri de antrenament. Sa am un univers deschis spre performanta si faptul ca am venit aici singurica nu a fost deloc usor, dar am trecut peste si pot sa zic ca m-a intarit, mi-a dat puterea sa fac fata la celelalte momente ce aveau sa urmeze.

Al doilea moment foarte important a fost operatia. Nu am vorbit prea des despre acest lucru, pentru ca este ceva personal si am considerat ca treburile personale le tin pentru mine. A fost un moment greu, in care a trebuit sa decid singura”, a spus Simona Halep pentru „Echipa de 10”.

Cum arata Simona Halep înainte de operație

Simona Halep a subliniat că a făcut decizia respectivă „stricp pentru tenis” deoarece știa că dacă nu o va face o să aibă „probleme cu spatele din ce în ce mai mult și că nu o să pot să ajung la nivelul pe care eu mi-l doream”.

„Parintii mei au fost alaturi, dar nu au spus nici da nici nu pentru ca a fost o decizie mult prea mare. Dar am facut-o strict pentru tenis, am facut-o pentru ca stiam ca daca nu o fac o sa am probleme cu spatele din ce in ce mai mult si ca nu o sa pot sa ajung la nivelul pe care eu mi-l doream”, a spus Simona Halep pentru „Echipa de 10”.