Simona Halep si Toni Iuruc traiesc o poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani, iar acum sunt de nedespartit, el însoțind-o pe sportiva la aproape toate turneele de tenis din strainatate.

„În orice, am disciplină. Am mici probleme cu prietenul, când spune o oră și nu e respectată. Eu sunt gata cu 10-15 minute înainte. Îmi zice: «nu ești la tenis, ușor!». Și eu mă relaxez’, a povestit Simona Halep.

Din păcate, evenimentul Simonei a fost umbrit de ratarea calificării în optimile de finală la US OPEN. Sportiva a fost învinsă de Elina Svitolina.

Ce spune tatăl ei despre nuntă

Acesta se înțelege foarte bien cu viitorul său ginere.

„Mă înțeleg foarte bine, deocamdată. După cum se vede, ea e ok, totul îi merge foarte bine”, a mai adăugat tatăl jucătoarei de tenis.

Simona și Toni s-au logodit în luna iunie.

„A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte frumos din viața mea”, povestea Simona la momentul respectiv.