Simona Halep a făcut primele declarații despre acuzațiile de dopaj care i-au fost aduse, la doar două luni distanță după ce a avut loc audierea ei la Sports Resolutions. Vedeta își asigură fanii că este nevinovată și că nu a făcut nimic necinstit în tenis.

În ciuda faptului că este suspendată de un an de zile, mesajele de susținere de la fanii ei i-au oferit puterea necesară și au umplut-o de bucurie.

„Faptul că oamenii au fost alături de mine și m-au susținut atât de frumos mi-a dat putere. Am citit toate mesajele lor, am simțit căldura sufletească. Vreau să le mulțumesc și să îi asigur că sunt nevinovată, că nu am luat absolut nimic, nu am făcut nimic necinstit în tenis.