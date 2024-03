Simona Halep a revenit acasă după ce a evoluat la Miami. La întoarcerea sa în țară Halep a declarat că își dorește foarte tare să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris. Cu toate acestea, a subliniat că șansele ei sunt minime. Românca ar trebui să urce în primele 60-70 de locuri în clasamentul WTA într-un interval scurt de timp.

Halep a subliniat că a fost încântată de revenirea în circuitul WTA și că a simțit lipsa susținerii fanilor.

„M-am simţit foarte bine, a fost o experienţă nouă şi pentru mine. Am avut parte de foarte multe lucruri pozitive din partea oamenilor, de foarte multă apreciere. M-am bucurat că am luat această decizie de a merge la turneu. Mi-a plăcut foarte mult când am intrat în arenă, a fost o bucurie enormă. Parcă s-au dus toate lucrurile din ultima perioadă şi la un moment dar simţeam că parcă nici nu plecasem de pe teren. A fost un sentiment plăcut. Mi-a fost dor de tot ce înseamnă tenisul. Mi-a fost dor de fani, de gălăgia de pe teren pe care o fac, în sensul pozitiv. Modul în care mă susţin este special. Revederea cu colegele din circuit a fost foarte plăcută, toată lumea m-a apreciat, toată lumea s-a bucurat că am revenit. Nu mă aşteptam să fie chiar atât de bine, dar le mulţumesc că au fost alături de mine. Mai am de lucrat la tot. Trebuie să mă apuc de muncă şi să fiu foarte profesionistă. Chiar mai mult decât înainte, pentru că am o vârstă. Iar faptul că am stat atâta timp o să dăuneze, cred”, a precizat ea.