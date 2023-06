Simona Halep a fost audiată miercuri, 28 iunie. Când va primi verdictul?

Simona Halep a fost audiată miercuri, 28 iunie 2023, la Londra, Anglia. Jucătoarea de tenis și-a expus apărarea în fața Tribunalului Independent de la Londra, iar audierea ei va continua joi, 29 iunie 2023, potrivit Digi Sport.

Potrivit sursei citate anterior, vedeta va primi verdictul în maximum două săptămâni, după ce se vor încheia audierile.

Conform informațiilor, miercuri, jucătoarea de tenis și-a expus argumentele în fața organizației independente Sports Resolutions, ce se va ocupa de audierea ei. Sport Resolutions este un serviciu de soluționare a litigiilor în domeniul sportului, independent și fără scop lucrativ, cu sediul în Marea Britanie, care operează la nivel global și care oferă servicii de arbitraj, mediere, tribunal și investigații. De obicei, soluțiile oferite de Sport Resolutions nu sunt publicate imediat, ci în decurs de câteva zile, chiar săptămâni, în funcție de caz.

Sport Resolutions a fost înființată de principalele grupuri de părți interesate din sport. Scopul ei este de a oferi o alternativă expertă, rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor la procesele de apel interne și la litigiile în instanță. Ea furnizează servicii de arbitraj și mediere specifice sportului și operează cu Grupul Internațional de Audiere (IHP), Grupul Național Antidoping (NADP) și Grupul Național de Salvgardare (NSP).

Ce pedeapsă ar putea primi Simona Halep?

Potrivit sursei citate anterior, în asemenea cazuri, se dau, în general, pedepse de doi ani şi apoi se atacă la TAS.

În plus, Tribunalul de Arbitraj Sportiv scade la jumătate pedepsele de la Londra. Dacă ar fi suspendată timp de doi ani, Simonei Halep i s-ar scădea perioada de aproape nouă luni de inactivitate. În cazul în care suspendarea de doi ani ar fi redusă la jumătate, ea ar putea să revină pe terenul de tenis în toamnă.

Ion Țiriac se teme că s-a încheiat cariera Simonei Halep

Cu câteva zile în urmă, Ion Țiriac a recunoscut că se teme pentru Simona Halep deoarece cariera ei pare a fi încheiată.

„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi – m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani – înseamnă că ești slugă și numai în genunchi. Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc sa stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte?

Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren. Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm”, a declarat el pentru as.ro.