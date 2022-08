Simona Halep a câștigat turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. Este o victorie foarte importantă pentru româncă. Aceasta va urca pe locul 6 WTA.

Halep a învins-o pe Beatriz Haddad Maia (Brazilia, numărul 24 mondial), scor 6-3, 2-6, 6-3. Meciul a durat două ore şi 18 minute.

În primul set, Halep s-a impus cu 6-3 revenind după ce a fost condusă cu 3-0. Românca a făcut de trei ori break, iar adversara sa o dată.

În al doilea set, Haddad Maia a fost constantă 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2 a fost evoluţia scorului, brazilianca reuşind două breakuri.

Românca va pleca acasă cu un premiu de 439.700 de dolari şi 900 de puncte.

