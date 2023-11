Dumitru Dragomir știe care este rețeta succesului pentru naționala României, înaintea truneului final Euro 2024, din Germania. Cu calificarea la Euro în buzunar, tricolorii joacă, marți, împotriva Elveției, cu scopul să nu piardă. O eventuală victorie sau un egal ar face ca Naționala noastră să termine pe primul loc în grupă. Și, evident, să prindă o tragere la sorți pentru o grupă la turneul final mai ușoară decât de pe locul secund. Înaintea jocului cu Naționala helvetă, Dumitru Dragomir este de părere că România are câțiva fotbaliști de mare nivel.

Asta să știți de la mine. Am mai spus-o și o repet. Chiar dacă ei aveau 3-4 jucători foarte tehnici, viteza fundașului dreapta, Rațiu, a făcut de așa natură încât să oprească incursiunile celui mai bun jucător al lor”, a declarat Dumitru Dragomir.

Fostul președinte LPF are și câteva sfaturi pentru cei de la FRF pentru pregătirea turneului final. El spune că tricolorii trebuie să joace câteva meciuri amicale cu echipe de mâna a doua.

“Eu să fiu în locul lui Stoichiță, înaintea Campionatului European aș lua 3-4 jocuri cu echipe din Georgia, din Finlanda și una din țările nordice, obligatoriu. Aș face câteva meciuri amicale să facă unitate de echipă.

Ușor ușor se structurează o echipă națională. Cu Stanciu, cu ceilalți. Se poate face o echipă bunicică să nu ne facem de râs la Campionatul European. Dacă nu punem presiune pe echipă, eu sunt cel care mereu spune să nu punem presiune pe echipă.

Dacă punem presiune pe ei se alege praful. Lăsați-o lejer cum a fost până acum. Nu am pus presiune pe echipă, am mai și lăudat-o. Eu am văzut cum s-au ajutat ieri. Mai puțin în prima repriză în banda stângă, cu toate că a venit destul de mult Drăguș în apărare”, a mai spus Dumitru Dragomir.