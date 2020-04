Actorul Andrew Jack, cunoscut pentru rolul din franciza ”Star Wars”, a decedat la vârsta de 76 de ani, din cauza COVID-19, a anunţat impresara sa, Jill McCullough.

Andrew Jack a făcut parte din distribuţia ”Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi”, interpretându-l pe generalul Ematt, precum şi din distribuţia ”Solo: A Star Wars Story” şi ”Episode VII – The Force Awakens”.

Impresara a adăugat că actorul a decedat marţi, ”de COVID-19”, pe când era internat în oraşul Chertsey din comitatul Surrey, Anglia.

Printre clienţii lui Andrew Jack la cursurile de dicţie s-au aflat actorii Robert Downey Junior şi Chris Hemsworth.

Actorul s-a implicat și în trilogia filmului The Lord Of The Rings de Peter Jackson, unde a lucrat cu Roisin Carty. El a a creat dialectele nu numai pentru „Limba comună”, ci și pentru diferitele limbi fictive precum Sindarin și Quenya inventate de autorul J.R.R. Tolkien. Jack s-a asigurat astfel că filmele vor rămâne „fidele” materialului-sursă semnat de Tolkien”.

„O parte din meseria actorului este să nu poată arăta că soția lui l-a părăsit azi-dimineață, ci să joace un personaj extrem de vesel. Munca mea nu se rezumă doar la schimbarea sunetului, ci la o atitudine, un mod de a se comporta ”, a spus declarat cândva actorul.