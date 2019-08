Dwayne Johnson, cunoscut și sub denumirea de „The Rock”, ocupă prima poziție în lista Forbes a celor zece actori cu cel mai mare salariu, încasând 89,4 milioane USD între 1 iunie 2018 și 1 iunie 2019.

„Publicul trebuie să fie primul mereu. Ce dorește publicul și care este cel mai bun scenariu pe care îl putem crea, ce îi va trimite acasă fericiți? ”, A declarat Johnson pentru Forbes.

El va încasa un salariu inițial de până la 23,5 milioane dolari – cea mai mare sumă de până acum – pentru viitoarea peliculă Jumanji: The Next Level. De asemenea, el primește până la 15% din fondurile rezultate din vânzările de bilete de la filme importante, inclusiv Jumanji: Welcome to the Jungle, care a avut câștiguri la box office de 962,1 milioane USD.

Deși afacerea lui Johnson este cea mai mare din în acest moment, el nu este singurul care are o afacere profitabilă. Robert Downey Jr. primește 20 milioane de dolari în avans și aproape 8% din câștigurile vânzării biletelor pentru rolul său, Iron Man. Suma se ridică la aproximativ 55 de milioane de dolari pentru rolul său din Avengers: Endgame, film care a încasat 2,796 miliarde de dolari la box office.

Câștigurile au fost atât de mari încât au asigurat locuri pe lista Forbes din acest an și pentru Chris Hemsworth, Bradley Cooper și Paul Rudd, pe lângă Downey; împreună, au câștigat 284 de milioane de dolari, cea mai mare parte provenind din franciză.

„Celebrități, cum ar fi Downey și (Scarlett) Johansson, au în prezent o influență extrem de mare și pot solicita pachete enorme de compensare de la studiourile care investesc sute de milioane de dolari în realizarea de filme, cum ar fi seria The Avengers”, spune avocatul de divertisment David Chidekel de la Early Sullivan Wright Gizer & McRae pentru Forbes.

Bradley Cooper a câștigat doar aproximativ 10% din suma sa de 57 de milioane de dolari pentru că a dat viață personajului Rocket Raccoon din Avengers. Șaptezeci la sută au provenit din filmul „A Star Is Born”, o dramă muzicală mai mică pe care a regizat-o, produs-o, a fost co-scritor și a jucat împreună cu Lady Gaga. Filmul, care a avut un buget de producție de numai 36 de milioane de dolari, a încasat 435 de milioane de dolari în toată lumea, Cooper câștigând 40 de milioane de dolari de pe urma acestuia.

Lista celor mai bine plătiți actori în 2019

10. Will Smith

Câștiguri: 35 milioane dolari

9. Paul Rudd

Câștiguri: 41 milioane USD

8. Chris Evans

Câștiguri: 43,5 milioane USD

6. Adam Sandler (egalitate)

Câștiguri: 57 milioane dolari

6. Bradley Cooper (egalitate)

Câștiguri: 57 milioane dolari

5. Jackie Chan

Câștiguri: 58 milioane dolari

4. Akshay Kumar

Câștiguri: 65 milioane dolari

3. Robert Downey Jr.

Câștiguri: 66 milioane dolari

2. Chris Hemsworth

Câștiguri: 76,4 milioane USD

1. Dwayne Johnson

Câștiguri: 89,4 milioane USD

