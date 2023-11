Şerban Huidu a fost implicat într-un accident rutier pe Calea Giuleşti din Bucureşti. Atât fostul prezentator de la „Cronica Cârcotașilor”, cât și celălalt șofer implicat au fost testați pentru consum de alcool și stupefiante. Rezultatul a fost negativ.

De asemenea, Huidu ar fi fost amendat cu 590 lei şi 3 puncte penalizare pentru neasigurare la schimbarea benzii, conform Antena 3. Amintim că fostul prezentator a fost condamnat definitiv, în februarie 2013, la patru ani de închisoare cu suspendare pentru uciderea din culpa a trei persoane.

Decizia de la momentul respectiv a fost luată în urma accidentului din octombrie 2011. SUV-ul condus de Șerban Huidu a spulberat atunci un Logan, care circula regulamentar pe DN1.

Doi oameni din Logan și-au pierdut viața pe loc. A treia persoană, care a fost grav rănită, a decedat ulterior. Toți cei patru membri ai familiei Huidu au ajuns la spital pentru investigații.

SUV-ul condus de fostul prezentator se afla pe contrasens în clipa impactului cu cealaltă mașină, conform informațiilor de la momentul respectiv. În mașină erau Șerban Huidu, soția sa și cei doi copii.

Fostul prezentator a spus la începutul acestui an că a pledat vinovat în trecut. Potrivit explicației de la momentul respectiv, nu a știut să adapteze mașina, astfel încât tragedia să nu se producă.

„S-a întâmplat un accident de circulație groaznic. La tribunal eu nu am pledat nevinovat, ci vinovat. Așa am fost, vinovat din culpă. Nu am știut să adaptez mașina, ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Lucrurile au luat-o razna după. La aceeași oră s-a întâmplat un accident în Periș, cu 5 victime, despre care nu s-a spus nimic. Nu era Huidu acolo.

A fost foarte rău, foarte urât, foarte rău pentru familia mea și pentru mine, iar dezumanizarea cu care am fost târât în tot felul de ipoteze a fost un punct negru pentru ei, nu neapărat pentru mine. 9 din 10 oameni de pe stradă vor spune că e nebun Huidu. Dar eu știu cum s-au întâmplat lucrurile. Cel mai important e să faci pace cu tine. Am avut traumatism cranio cerebral. Nu mi-am revenit total nici acum! Ce s-a întâmplat în acel moment?! Păi, creierul e ca o gelatină care se zguduie, asta s-a întâmplat atunci.

Povestea la mine a fost pe partea stângă. Acolo am fost lovit. Când urcam scările, au dispărut acele automatisme. Eu mă gândeam cum să le urc. Te și bâlbâi. Cred că m-am recuperat cât am putut. În creier, sunt două traume care se pot întâmpla: cei care sunt loviți pe partea dreaptă nu mai au memorie.

La mine a fost pe stânga. Dacă eram lovit pe dreapta nu mai puteam face niciodată emisiunea! Am din nou permis de conducere din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul.

Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme. Am și șofer, are cine să mă ducă acasă. Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, a declarat Huidu, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai”.